CorsoKIDS ontvangt bijdrage uit Menzisfonds

“De € 2500,- is een grote steun in de rug voor ons Project CorsoKIDS”

Chantal Dusseldorp – voorzitter van de werkgroep Corsokids en Kinderspelen van het Lichtenvoordse Bloemencorso – heeft dinsdagavond uit handen van Menzisfonds-bestuurder René Groot Koerkamp een cheque van € 2500,- in ontvangst genomen. De toekenning is bedoeld als stimulans voor het Project Corsokids. Chantal Dusseldorp: “We willen de jeugd nog meer dan voorheen aan ons corso binden. Deze bijdrage is een mooie steun in de rug om dat te bereiken.”

De Corsocultuur is erkend als immaterieel erfgoed en daarnaast opgenomen op de Representatieve lijst UNESCO voor immaterieel erfgoed. “Dat maakt ons trots”, vertelt Chantal, “maar het schept ook een grote verplichting en verantwoordelijkheid deze unieke corsocultuur voor de toekomst te borgen. De jeugd is daarin een onmisbare schakel om deze traditie van generatie op generatie door te geven.”

Beter faciliteren

De Werkgroep CorsoKIDS en Kinderspelen weet dat het niet altijd eenvoudig is om in de eigen garage of schuurtje een kinderwagen te bouwen, nog afgezien van de kosten. “Daarom willen wij een plek bieden waar jonge wagenbouwers kunnen werken aan hun fiets, skelter of wagentje. Zodat zoveel mogelijk kinderen het bloemencorso van Lichtenvoorde kunnen openen. Ze worden door vrijwilligers ondersteund bij de bouw en krijgen gratis materiaal, zoals degelijke onderstellen, Dahliabloemen en lijm voor het plakken. Ook begeleiden we de kinderen in de optocht op Corsozondag.”

Jong geleerd, oud gedaan

Veel kinderen stromen na verloop van tijd door naar de grote wagenbouwers, weet Chantal uit ervaring. “Het corso bestaat al meer dan 90 jaar, dus dat zegt genoeg. Maar de uitdaging om de jeugd betrokken te krijgen én te houden wordt wel steeds groter. Het vergt meer investering van tijd, mensen en middelen. Wij doen die investering graag omdat we zien wat het oplevert voor het Bloemencorso en voor de gemeenschap.

Menzisfonds

Het Project Corsokids werd uit 111 inzendingen geselecteerd en daar is Chantal trots op. “Het is mooi dat het Menzisfonds onze inspanningen voor de Corsokids op deze manier waardeert, ook voor de vele vrijwilligers die zich er voor inzetten. Het vergroot onze financiële armslag, maar vooral ook onze trots op het project. We hebben samen met de kinderen heel veel zin in het Bloemencorso op de 2e zondag in september.”

