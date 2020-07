Dahlia Kunstobjecten Route en Corsokids

LICHTENVOORDE – De Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde (SBL) heeft van de gemeente Oost Gelre de toezegging gekregen om op zondag 13 september een Dahlia Kunstobjecten Route te mogen organiseren. De creaties van de CorsoKIDS vormen een onderdeel van deze route. Corsogroepen, buurtverenigingen, instellingen, scholen en kinderen kunnen hun ideeën voor een kunstobject en een voorkeurslocatie tot 7 augustus doorgeven aan SBL.

Nadat SBL in maart dit jaar heeft moeten besluiten om het Bloemencorso Lichtenvoorde af te gelasten is een oproep geplaatst om ideeën in te dienen voor een alternatief evenement. Voorzitter Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde Herman ter Haar: “We hebben heel veel suggesties binnengekregen. Daaruit hebben wij een lijst gemaakt met suggesties die organisatorisch haalbaar zijn, ook binnen de geldende Noodverordening. Uiteindelijk hebben we in goed overleg gekozen voor een Dahlia Kunstobjecten Route. De creaties van de CorsoKIDS krijgen ook een plek in de deze route. Deelname is niet alleen voorbehouden aan de corsogroepen. Ook bedrijven, instellingen, scholen en buurten mogen meedoen. Het Marianum en de gemeente hebben al interesse getoond.”

Om het proces van de Dahlia Kunstobjecten Route te kunnen begeleiden, is een projectgroep samengesteld. Herman ter Haar: “Zij gaan zich onder meer bezig houden met het bepalen van de locaties, de plaatsing van de kunstobjecten en het samenstellen van de route. De kunstobjecten komen in het centrum en directe omgeving te staan. Je kunt bij opgave aangeven of je voorkeur hebt voor een bepaalde locatie. Aan de hand van alle opgaves, bekijken we dan wie welke locatie krijgt. Voor de deelnemende CorsoKIDS zoeken we ook een mooie plek.”

Verdeling dahlia’s

Voor de levering van de benodigde dahlia’s doet SBL een beroep op de solidariteit van de corsogroepen. “Juist nu moeten we als (corso)gemeenschap zij aan zij staan – op anderhalve meter – en elkaar helpen. We gaan ervan uit dat de corsogroepen zichzelf kunnen bedruipen met de dahlia’s voor de kunstobjecten. Of anders dat ze elkaar helpen. Maar we willen ook dat er voldoende dahlia’s beschikbaar zijn voor eventuele niet-wagenbouwgroepen. Net als in andere jaren willen we de CorsoKIDS vrijhouden van kosten, zodat zij de dahlia’s krijgen aangeboden. De bloemencommissie zorgt voor de verdeling van de dahlia’s”, aldus Herman ter Haar.

Aanmelden kunstobjectenroute

Deelnemers aan de Dahlia Kunstobjecten Route moeten zich vóór vrijdag 7 augustus aanmelden via info@bloemencorso.com. “Daarbij graag aangeven wat je wilt gaan bouwen, op welke plek en of op die locatie ook één of meerdere kinderobjecten geplaatst kunnen worden. Het is handig je zo snel mogelijk op te geven zodat je niet het risico loopt dat een ander je voor is. Na opgave krijg je een reactie of het al dan niet akkoord is. CorsoKIDS(groepen) kunnen zich aanmelden via info@corsokids.nl. Ik daag iedereen uit om de trots en de passie van Lichtenvoorde uit te dragen. Laten we er samen, ondanks alle coronaperikelen, een mooi ‘corsoweekend’ van maken!”, zegt Herman ter Haar tot slot.

