LICHTENVOORDE – In vrijheid leven, beleven, deze vrijheid koesteren en vieren. En erbij stilstaan dat het niet zo vanzelfsprekend is als men soms denkt. Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde hecht hier veel waarde aan door ieder jaar op 5 mei tal van activiteiten omtrent dit thema te organiseren. Ieder jaar de dag eraan voorafgaand, 4 mei Bevrijdingsdag evenzo, met een altijd weer indrukwekkende dodenherdenking. Dit jaar zal op 5 mei zelfs zeer groots uitgepakt worden.

“Dit jaar valt deze gedenkwaardige dag op een zondag, wat ruimte biedt om aanvullende activiteiten te ontwikkelen. Zeker aangezien het een koopzondag betreft en de winkels open zijn. Dan komen er veel mensen naar Lichtenvoorde. Toen hebben we bedacht dat we iets willen gaan doen met het thema ‘Vrijheid’,” vertelt Walter Leemreize, voorzitter van de Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde. “We starten die dag met de ontvangst van de hardlopers uit de gehele gemeente die het Bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar Lichtenvoorde en hiermee naar Oost Gelre overbrengen. We hopen op een grote deelname, aangezien Bevrijdingsdag dit jaar op een zondag valt. De ontvangst zal, net als het eerste jaar, op de Markt plaatsvinden. Aansluitend is het de bedoeling om op de Markt, in afstemming met de horeca, een bevrijdingsontbijt te organiseren. Hoe we dit gaan doen, daar zijn we nu volop mee bezig”.

Het is daarnaast de bedoeling om ’s middags te starten met een ‘Lichten-voor-de-vrijheid tour’. De ‘Lichten-voor-de-vrijheid tour’ heeft een dubbele betekenis. Uiteraard de namen Lichtenvoorde en vrijheid, maar daarnaast kunstactiviteiten als verrassende ‘lichten’ over vrijheid in een wandelroute. Ook de Bibliotheek zal deelnemen aan deze tour. In de bieb zijn bevrijdingsfilmpjes te zien in de cursusruimte ‘De Dahlia’. Om 14.00 en 15.30 uur speelt Kelly Roemaat de vertelvoorstelling ‘De Koning die het donker verbood’, een voorstelling voor hele jonge kinderen over de vrijheid hebben om keuzes te mogen maken. Daarnaast zullen in de bibliotheek gedichten voorgedragen worden, die ingezonden zijn voor de gedichtenwedstrijd van de bibliotheek en het onderwijs