Deanmoore brengt nieuwe single “Three Steps” uit.

LICHTENVOORDE – Afgelopen vrijdag heeft de Lichtenvoordse rockband Deanmoore zijn allernieuwste single uitgebracht op Spotify en de vele andere audio-streaming diensten. Het nieuwe nummer is een zeven minuut durende dromerige, melodieuze en progressieve rocktrack die alle typerende kenmerken van de band bevat en vele stijlen en thema’s doorkruist. De single wordt gekenmerkt door een complexe ritmesectie, melodisch gelaagde zanglijnen en een gitaargeluid dat start met helder hypnotiserend gepingel en uiteindelijk tot een climax komt middels scheurend bombastisch gitaarwerk.

Afgelopen mei bracht de band al eerder een single uit. De nieuwe single, die de band vorige week uitbracht, werd grotendeels in dezelfde periode opgenomen. Vervolgens bleef het nummer op de plank liggen omdat de vorige track alle aandacht en tijd opeiste. De definitieve zangpartijen en veel instrumentale details werden daarom recent pas voltooid. Deanmoore beschouwt de nieuwste single om die reden als het iets oudere tweelingbroertje van de vorige uitgave. “Ze horen echt bij elkaar qua muzikaliteit en stijl.” “We hadden niet de tijd om beide nummer tegelijk af te maken, vandaar dat dit nummer later is verschenen”, aldus Nils Wiegerinck, de zanger en gitarist van de band. “Maar volgens mij is hij zelfs nog beter.” “Het is mijn favoriet”, lacht hij.

Deanmoore, dat is opgericht in 2007, viert volgend jaar zijn 15e bestaan en is dus al een behoorlijke tijd actief. Drummer Roel Stoltenborg vertelt: ‘We zijn op veel gebieden veranderd de afgelopen 15 jaar maar onveranderd is onze do-it-yourself mentaliteit. Opnames opnemen, mixen, publiceren, promoten en ook het ontwerpen van het bijbehorende artwork doen we allemaal zelf.

Nils Wiegerinck vult aan: “Het is wel erg tijdrovend allemaal. Daarom schrijven we voorlopig geen albums meer. Dankzij het uitbrengen van singles kunnen we namelijk vaker en sneller nieuwe muziek uitbrengen. Onze nummers zijn qua speelduur bovengemiddeld. Langer dan 5 minuten is bijna onze standaard. Voor de gemiddelde artiest duurt een nummer vaak rond de 3 minuten. Eigenlijk krijg je bij onze singles er dus twee voor de prijs van één” lacht Nils.

De nieuwe single van Deanmoore is vanaf heden te beluisteren via alle bekende audio-streaming diensten. Mensen die geen abonnement hebben op bijvoorbeeld Spotify kunnen Deanmoore gratis beluisteren op de website van de band – www.wearedeanmoore.com.