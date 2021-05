Gift SOL Sisters verrast bloemencorso Lichtenvoorde

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Op zaterdag 8 mei overhandigden een aantal vrijgevige ‘zusters’ van SOL Sisters een cheque aan Herman ter Haar, voorzitter van de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde. Alle 18 corsogroepen en de SBL ontvingen elk een bedrag van maar liefst € 500. “Wij zijn als Bloemencorso Lichtenvoorde ongelooflijk blij verrast door de steun van de elf SOL Sisters”, aldus Herman ter Haar.

Ongeveer 30 jaar geleden is een groep vrouwen onder de naam Stichting Ontwikkelingswerk Lichtenvoorde (SOL) begonnen met het inzamelen van kleding voor hulp aan Polen. Al snel nam het aanbod van de kleding zodanig toe, dat besloten werd af en toe een verkoop te houden. Met de opbrengst van de kledingverkoop werden diverse projecten in ontwikkelingslanden ondersteund. Vijftien jaar geleden is dit uitgegroeid tot een heuse, eigen, hippe winkel met veel vaste klanten en een grote aanvoer van mooie kleding. Klaasje Onnink-Vliek vertelt: “Het reilen en zeilen van de winkel is tegenwoordig in handen van elf vrouwen die zich met veel drive en plezier, iedere week weer geheel belangeloos inzetten.

De opbrengst van de verkoop wordt bijna geheel besteed aan projecten. Alleen kosten zoals gas, water, licht en onderhoud van het gebouw worden hierop in mindering gebracht. We steunen kleinschalige projecten in Oost Gelre, maar ook elders. Door de financiële situatie in Nederland hebben we op dit moment de aandacht meer naar Oost-Gelre verschoven.”

Steun is zeer welkom

Nu het corso voor het tweede jaar op rij is afgelast en de gebruikelijke inkomsten er niet zijn, is deze hulp volgens Herman ter Haar zeer welkom. “Voor SBL zijn in 2020 nagenoeg alle sponsorinkomsten, de entreegelden, de opbrengst van de loterij en de collecte weggevallen. De corsogroepen moeten het doen zonder de inkomsten uit arbeid die zij verrichten bij evenementen, maar ook de verkoop van dahlia’s aan andere corsoplaatsen valt weg. Daarnaast was ook de bijdrage vanuit de SBL veel minder dan in voorgaande jaren. Daarentegen zijn er wel vaste lasten en kosten nu we, net als in 2020, een Dahlia Kunstobjecten Route willen organiseren. Nu de beslissing voor een DKR tijdig is genomen, verwachten we dat de corsogroepen daar iets heel moois van gaan maken. Al helemaal nu er een competitie aan is verbonden. Wat ook een rol speelt is dat er meerdere corsogroepen zijn die gelden moeten reserveren voor een nieuwe bouwlocatie. Dus deze steun uit onverwachte hoek is hartverwarmend en motiverend. Namens de corsogemeenschap wil ik de SOL Sisters dan ook hartelijk bedanken voor hun overweldigende gift”.

