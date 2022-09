Gratis cursus ‘fotobewerking’ in bieb

LICHTENVOORDE– In het cursusaanbod van de Bibliotheek Oost-Achterhoek is dit najaar een nieuweling te bespeuren. Vanaf dinsdagavond 20 september (19.30 uur) start de gratis cursus ‘online solliciteren’ in de Bibliotheek Lichtenvoorde. In zeven lessen word je klaargestoomd om prachtige creaties te maken van je foto’s.

Fotobewerken

Leer fotobewerken en tekenen met de computer met het programma Gimp een uitstekend gratis te downloaden alternatief voor Adobe Photoshop. Zeer geschikt voor de absolute beginner op dit gebied. Je hebt geen kennis van grafische programma’s nodig, wel een basiskennis van werken met Windows.

Ondanks dat deze cursus is gemaakt met- en voor Windows, is deze ook goed te volgen als je Gimp op Mac of Linux gebruikt. Deze cursus bestaat uit zeven lessen en is een combinatie van online lessen en wekelijkse live-lessen in de bibliotheek. We gaan er vanuit dat je je eigen laptop meeneemt.

Aanmelden

Deelname aan de cursus is gratis, zowel voor leden als voor niet-leden van de Bibliotheek. Aanmelden kan in alle vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, maar ook via www.oostachterhoek.nl/fotobewerking

