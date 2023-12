Jelle van Gorkom geeft lezing in bibliotheek

LICHTENVOORDE – Woensdagavond 24 januari is Olympisch medaillewinnaar Jelle van Gorkom te gast in de Bibliotheek Lichtenvoorde, in het kader van de ‘muurlezingen’. Deze lezingen worden georganiseerd rondom boeken die geportretteerd zijn op de muurschildering van kunstenaar JanisdeMan, naast de Lichtenvoordse bieb. De lezing van Jelle over zijn sport- en over zijn huidige carrière begint om 19.30 uur. Leden van de Bibliotheek kunnen de lezing bijwonen voor € 5,00, niet-leden betalen € 7,50. Kaarten kunnen besteld worden via www.oostachterhoek.nl/jelle of in één van de vestigingen. Een deel van de opbrengst van de kaartverkoop komt ten goede aan de nieuwe BreinBIEB.

Jelle van Gorkom groeide op in Lichtenvoorde, waar hij menig rondje aflegde op de fietscrossbaan in zijn woonplaats. Jelle is een topsporter. Dat was hij in zijn professionele carrière als BMX-er, toen hij tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2012 de kroon op zijn sportieve loopbaan zette door een zilveren medaille te veroveren. In 2018 raakte hij, toen 27 jaar oud, ernstig gewond tijdens een training op Papendal na een botsing met de ketting onderaan de startheuvel. Hij liep een schedelbreuk, puntbloedingen in zijn schedel en gekneusde hersenen op. Een kritieke periode in het ziekenhuis volgde, maar hij ontwaakte na twee weken uit zijn coma, zonder herinneringen aan wat er was gebeurd. Na zijn ziekenhuisopname ging hij opnieuw een topsporttraject in: het revalidatietraject. En zoals een echte topsporter betaamt wist hij ook hier er het hoogst haalbare uit te halen.

Zijn verhaal werd door auteur Ad van Ham opgetekend in het boek ‘Accepteren en doorgaan’, het boek dat vereeuwigd is op de bibliotheekboekenkastmuur, de grote muurschildering bij de Bibliotheek Lichtenvoorde.

JvG Trainingscentrum

Jaarlijks raken ongeveer 140.000 mensen in Nederland getroffen door hersenletsel. Deze cijfers benadrukken de urgentie van hoogwaardige begeleiding en de noodzaak om effectieve behandelingen en ondersteuning te bieden aan degenen die dit nodig hebben. Vanaf september 2023 is Jelle van Gorkom gestart met de pilot van het JvG Trainingscentrum met de volgende missie: Mensen met niet-aangeboren hersenletsel na hun revalidatieperiode een programma bieden waarmee ze zich kunnen blijven ontwikkelen en een waardevolle plaats in de maatschappij kunnen innemen.”

