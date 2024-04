Programma Zwarte Cross bijna compleet

LICHTENVOORDE – De Zwarte Cross kondigt vandaag de een na laatste reeks nieuwe namen aan. Onder de 51 artiesten bevinden zich onder andere DI-RECT, Living Colour en Jonna Fraser.

Eenenvijftig nieuwe namen

In deze zesde nieuwe-namenronde van 2024 presenteert de Zwarte Cross: Living Colour (US), DI-RECT, Waylon, De Hûnekop, The Hillbilly Moonshiners, Piraten Power Hour, WC Experience, Michelle David & The True-tones (US, NL), Boogie Kearls, The Porch People, Kitty Hagen Circus, The Last Internationale (US), The Covids, Texoprint, Chuckie b2b De Schuurman, Fantastic Four, Sam Hofman, Crüpo b2b Repiet, MOT, Hydra Theater, E-Mann & Dreadless (DM, NL), Studio Shap Shap (NE), LaBrassBanda (DE), Shushiki (AM), Drumfanfare Michaël, Dweilorkest De Deurhoalers, SHE, Jonna Fraser, Dylamic, VEDILaND, Ella John, Quessswho, Ballet voor beginners, Mike van Doorn, DJ Erik Docter, ILÆNDER, Rotten Mind (SW), Kintsugi Empire, Tankzilla, Spiet, Stoned and Frenz, Tawny Brothers, The Green Monkeys, Bökkers, Keuper & Keizer, De Theatertroep, LEJO, Drag drawing, Stoel en Dans, Otto Orgel, School’s Out, Titt’n en Livin’Room.

Wat de boer niet kent dat vreet ‘ie graag

Toe aan een keer wat anders dan Piraten Power Hour en WC Experience? De organisatie tipt: Michelle David & The True Tones, een fantastische soulzangeres uit New York die haar carrière ooit begon als achtergrondzangeres van Diana Ross. Ook prachtig: Studio Shap Shap, een band uit Niger die met traditionele instrumenten als de kalangou (‘the talking drum’) een heerlijk onbezorgd briesje over Playa Exoticana gaat laten waaien. En dan nog in de categorie ‘hard, goed en nog niet ontdekt’: ILÆNDER (smoezelige metal gemixt met sletterige sludge) en Rotten Mind (vintage klinkende Zweedse indiepunkrock). Zwarte Cross, doar heur ie nog eens wat!

Dragqueens en tutu’s

Onder de gepresenteerde artiesten bevinden zich ook dit keer weer een aantal interactieve theateracts. De dragqueens uit Gaycafé De Kast, dat dit jaar haar tienjarig jubileum viert, komen model zitten in de portrettekencursus ‘Drag drawing’. Intussen vraagt kunstenaar Maudy Alferink hen het korset van het lijf. En wie na drie dagen stampen uitgehøkt is en zin heeft om nou eindelijk eens een degelijke plié te leren, kan naar de cursus Ballet Voor Beginners van Introdans. Trek an die tutu en gáán!

De Zwarte Cross vindt plaats van 18 tot en met 21 juli in Lichtenvoorde. Het festival is nog niet volledig uitverkocht: voor de donderdag, die dit jaar voor het eerst als volwaardige festivaldag is ingericht, zijn nog kaarten verkrijgbaar. Op 2 mei wordt het programma, dat op dit moment al ruim 250 namen telt, compleet gemaakt.

Voor meer informatie: www.zwartecross.nl