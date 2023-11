René te Dorsthorst Wint Fotowedstrijd Bloemencorso 2023

LICHTENVOORDE – René te Dorsthorst is de winnaar van de fotowedstrijd van het Bloemencorso 2023. De jury, onder leiding van Marian ter Haar, had de taak om uit bijna 230 foto’s een winnaar te kiezen. Na een zorgvuldige selectie kwam de foto van Te Dorsthorst als beste naar voren in de top tien

De top tien lijst van winnaars is als volgt:

René te Dorsthorst Robin Visser Sven Hans Dante Verbruggen Janette van Egten Remco Hesselink Astrid Schotman Wendy Gietman Esther Giesen Niek Koops

De fotowedstrijd trok een groot aantal inzendingen, wat de interesse in fotografie rondom het Bloemencorso onderstreept. Ter Haar benadrukt dat het Bloemencorso diverse aspecten biedt die fotografen uitdagen.

Het beoordelingsproces vereiste twee ronden vanwege het hoge aantal inzendingen. In de eerste ronde maakte de jury een voorselectie, waarna uit de overgebleven foto’s een top tien werd samengesteld. De beoordeling was anoniem, waarbij de foto’s genummerd waren en de namen van de makers niet bekend waren bij de jury.

De winnende foto voldeed aan de technische criteria van goede fotografie, zoals compositie en scherpte. Ter Haar merkt op dat alle tien fotografen van de geselecteerde foto’s voldoen aan deze standaarden.

Er is geen materiële prijs voor de winnaars, maar hun foto’s zullen wel op verschillende momenten worden getoond. Zo zijn er plannen om de foto’s te tonen tijdens de maquettepresentatie in juli en in het programmaboekje van het Bloemencorso. Ook is er het voornemen om de foto’s in de bibliotheek te exposeren en ze te gebruiken voor de promotie van het Bloemencorso, volgens Ter Haar.

De foto’s van deze winnaars, evenals van andere deelnemers, zijn te bekijken op de officiële website van het Bloemencorso: www.bloemencorso.com.

