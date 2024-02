Suzan & Freek, Rotterdam Terror Corps en poëzie-karaoke: Zwarte Cross maakt opnieuw 43 nieuwe acts bekend

LICHTENVOORDE – Na eerdere aankondigingen in december en januari, trekt de Zwarte Cross vandaag weer een flink blik nieuwe namen los, onder wie Suzan & Freek. Zij spelen dit jaar opnieuw een thuiswedstrijd in Lichtenvoorde. In 2022 stond het Achterhoekse singer-songwritersduo ook al op het Hoofdpodium van de Zwarte Cross.

Voor wie het net wat harder mag, staat er ook genoeg op het programma. Onder andere de jaren ’90-hardcoresensatie Rotterdam Terror Corps, de Britse punkband The Chisel, de rokerige mondharmonica-blues van Big Dave & The Dutchmen en de Chileense Latin-sensatie La Flecha Negra komen de Lichtenvoordse festivalweides flink smeer geven deze zomer. Fijngevoelige Zwarte Crossers mogen zelf het podium op bij de poëzie-karaokeshow van Proces Verbaal of hun stembanden strekken bij Opera voor Dummies met sopraan Céline Janssen.

Dit zijn alle namen die de Zwarte Cross in deze ronde aankondigt: Suzan & Freek, Douwe Bob, BÖKKERS, The Dirty Daddies, Släpstick, Høken met de Heinoos, STUK XXL, The Seatsniffers (BE), Black Bottle Riot, Big Dave & The Dutchmen, André Manuel, Circa Waves (UK), Tricklebolt, De Boetners, Dune, Rotterdam Terror Corps Ft DJ Distortion, HATO, Phases, Phalcon, Heights Meditation, Dub Shepherds (FR), Camel’s Drop (BE), El Flecha Negra (CL), Gitkin (US), Maite Hontelé’s NJJO goes Mambo, Slowpoke, Fresku, Gotu Jim, Jarno Di Parno, DJ DNS, Statinski, Fort Fiesta, Kattenkwaad, Strung Out (US), Belvedere (CA), The Astoria, The Chisel (UK), De Rooie Jager, Opera voor Dummies, Collectief Ludvik, Poëzie karaoke, THE INCREDIBLE BOX (ES), Pikz Palace (BE).

De Zwarte Cross 2024 vindt plaats van 18 tot en met 21 juli in Lichtenvoorde. Het festival is nog niet helemaal uitverkocht: er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor de donderdag, die dit jaar voor het eerst als volwaardige festivaldag is ingericht, en voor de luxe camping ‘t Zilveruitje. Eind februari maakt de organisatie de volgende lading nieuwe namen bekend.

www.zwartecross.nl