“Waar een wil is, is een weg”: Ondanks handicap toch fotograaf en docent

Marc in zijn cursusruimte in Lichtenvoorde. Foto: Marijke Hartman-Kleine

LICHTENVOORDE – Marc Hartman, een 49-jarige fotograaf en ondernemer uit Lichtenvoorde, is het levende bewijs dat doorzettingsvermogen en een positieve instelling je ver kunnen brengen, zelfs als het leven je voor grote uitdagingen stelt door je handicap. Marc werd geboren met cerebrale parese door zuurstofgebrek tijdens de geboorte, wat heeft geleid tot een hersenbeschadiging. Dit resulteerde in een aandoening die zijn motoriek en zijn energie beïnvloedt. Alles in zijn leven kost hem daardoor meer moeite. Maar in plaats van zich te laten beperken door zijn situatie, besloot Marc om te kijken naar wat wél mogelijk is.

Doorzetten en overwinnen

De weg die Marc heeft afgelegd, was niet zonder hobbels. Als kind duurde het bijna twee jaar voordat hij zijn eerste stapjes kon zetten en fietsen op een tweewieler lukte pas na een zomer lang oefenen – met veel vallen, opstaan en doorzetten. “Ik wilde erbij horen,” vertelt Marc, “en dat motiveerde me om steeds weer een stap verder te gaan. Zo kon ik afscheid nemen van de driewieler, die ik daarvoor had.” Door zijn fysieke beperkingen heeft Marc ook later in zijn leven vaak moeten improviseren en creatieve oplossingen moeten bedenken. Deze doorzettingskracht en wil om te leren heeft hem uiteindelijk geholpen om zijn dromen na te jagen en een eigen bedrijf op te bouwen.

Een eigen bedrijf opbouwen

In 2009 zette Marc een moedige stap: hij schreef zich in bij de Kamer van Koophandel en begon zijn eigen bedrijf als fotograaf en docent. Nu, zestien jaar later, helpt hij niet alleen klanten met het vastleggen van bijzondere momenten, maar inspireert hij ook vele cursisten om hun passie voor fotografie te ontwikkelen. Met zijn groepscursussen, zoals de Fotocursus Basis en Verdieping, deelt hij zijn kennis en enthousiasme en helpt hij cursisten om meer uit hun fotografie te halen en hun creativiteit te ontwikkelen.

Inspiratie en plichtsgevoel

Met een groot plichtsgevoel en een drang om iets bij te dragen aan de maatschappij, combineert Marc zijn werk als fotograaf met zijn passie voor lesgeven. In zijn modern ingerichte cursusruimte in Lichtenvoorde leert hij zijn cursisten niet alleen de technische kneepjes van het vak, maar ook hoe ze met een frisse blik naar de wereld kunnen kijken. “Foto’s maken doe je door eerst écht te kijken,” benadrukt Marc.

Een boodschap van hoop

Marc’s boodschap aan mensen met een beperking is duidelijk: “Waar een wil is, is een weg. Deze weg is misschien niet altijd zonder hobbels, maar met doorzettingsvermogen en creativiteit kun je meer bereiken dan je denkt. Probeer niet te kijken naar wat anderen allemaal kunnen, maar focus op je eigen mogelijkheden en wees trots op elke stap die je vooruitzet.”

Meer informatie

Wil je meer weten over Marc en zijn werk? Bezoek zijn website www.onwies.nl voor meer informatie over zijn fotoshoots en cursussen. De groepscursussen, waaronder de Fotocursus Basis, Verdieping en Lightroom Classic, starten in februari 2025. Privécursussen zijn op elk moment te volgen.

