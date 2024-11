Zwarte Cross 2025 verkoopt binnen 2 uur 92% van alle tickets  

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

Donderdagtickets nog verkrijgbaar | Nog enkele tenten beschikbaar op gemakscamping ’t Zilveruitje | Zwarte Cross-camping groeit in 2025 met +5000 gasten

LICHTENVOORDE – Iedereen die naar de Zwarte Cross wil, kan nog een ticket kopen voor zowel een dag als een heel weekend: er zijn nog donderdagtickets en tickets voor een weekendverblijf op gemakscamping ’t Zilveruitje. Reguliere campingkaarten raakten binnen een half uur uitverkocht; met 5000 extra tickets groeit het aantal campingbezoekers van de Zwarte Cross in 2025 naar 37.000 gasten. Bovendien vonden alle vrijdag-, zaterdag- en zondagtickets een eigenaar.

Voor de organisatie van de Zwarte Cross is dit het op één na belangrijkste weekend van het jaar: het moment van de kaartverkoop. Achter de schermen is maandenlang gewerkt om het moment van absolute topdrukte soepel te laten verlopen met goede service. Bij de start van de ticketsale om 11:00 uur stonden er meer dan 100.000 potentiële bezoekers in de wachtrij. Even na elven verkochten de eerste kaartsoorten uit: vrijdag, zaterdag, zondag en camping waren traditiegetrouw het meest in trek.

Iedereen die nog een bezoek aan de Zwarte Cross overweegt, is van harte welkom op donderdag 17 juli. Wie de Zwarte Cross vier dagen en nachten wil beleven, kan nog kiezen tussen twee tentvarianten op gemakscamping ’t Zilveruitje. De laatste vooropgezette tweepersoonstenten zijn nog te claimen door kampeerders.

Zwarte Cross 2025: Grooven & Stoeven!

De Zwarte Cross verenigt zich in 2025 onder de slogan ‘Grooven & Stoeven!’ Een oproep om onbevooroordeeld en vrij te genieten van het leven en de Zwarte Cross in het bijzonder. “Op de heilige weilanden waar alles knettert, kleppert, dondert, davert, gromt, groovet en stoeft, dáár zijn wij op ons best. Welkom op de Zwarte Cross, het festival waar het nooit of-of is maar áltijd en-en”, zo was te lezen in het statement van de Zwarte Cross.

Eerste nieuwe namen: 13 december

De line-up van de Zwarte Cross krijgt vorm vanaf 13 december, dan kondigt het festival de eerste verzameling boekingen aan voor het evenement op 17, 18, 19 en 20 juli. Bij wijze van verrassing kondigde de Zwarte Cross afgelopen woensdag de komst aan van oer-dialectrockband Normaal, op zondag 20 juli 2025. Zo keert Normaal na tien jaar terug op de Zwarte Cross.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.