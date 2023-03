Zwembad Meekenesch Lichtenvoorde kan 20 jaar vooruit

LICHTENVOORDE – Vandaag (red. vrijdag 10 maart) heeft gemeente Oost Gelre in het Zwembad Meekenesch in Lichtenvoorde een belangrijke handtekening gezet. Wethouder Bart Porskamp en het bestuur van de Stichting Exploitatie Meekenesch hebben een contract ondertekend waarmee het zwembad 20 jaar vooruit kan. Om dit heugelijke moment te vieren, zijn de bestuurders in pak te water gegaan.

Het zwembad is een belangrijk onderdeel voor de gemeenschap in Lichtenvoorde. Elke maand komen er zo’n 5000 mensen zwemmen. Het zwembad is onmisbaar voor de vitale inwoners. Wethouder Bart Porskamp onderstreept het belang van het zwembad voor verschillende doelgroepen en het feit dat het past binnen de Sportvisie 2015-2025 van de gemeente.

Om het zwembad de komende 20 jaar goed te kunnen blijven exploiteren, is een verbouwing nodig. De gemeente Oost Gelre trekt bijna anderhalf miljoen euro uit voor deze verbouwing, verdeeld over de periode van 20 jaar. Daarnaast betaalt de gemeente vanaf 1 januari 2023 jaarlijks ruim € 120.000 me in het onderhoud en gebruik van het zwembad.

Frits van Lochem, voorzitter van de Stichting Exploitatie Meekenesch, benadrukt het belang van de verbouwing en het voortbestaan van het zwembad. Naast de betaalde medewerkers zijn er ongeveer 70 vrijwilligers betrokken bij het zwembad. “Maar om dit samen de komende jaren goed te blijven doen, moet het zwembad wel opgeknapt worden. En als dat gebeurd is, kunnen we weer 20 jaar vooruit!”

