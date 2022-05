Dialectkring 65 jaar!

LIEVELDE – Deze bijzondere verjaardag wordt gevierd met een feestelijke voorstelling voor de hele familie. Kinderen, vaders en moeders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom bij een speciaal optreden van kindertheater Warboel samen met Hans Keuper.

Het feest is op zondag 15 mei a.s. om 11.00 uur in de grote zaal van Erve Kots. Mocht de eerste voorstelling volgeboekt zijn dan is er om 13.30 uur een tweede mogelijkheid.

Warboel is een ervaren kindertheatergezelschap dat muziekvoorstellingen en educatieve liedjes produceert. Het gezelschap bestaat uit een achttal zangers, muzikanten en acteurs. Een optreden van Warboel zorgt altijd voor volle zalen en veel plezier. Voor deze speciale gelegenheid doet Hans Keuper ook mee en wordt er gezongen en gespeeld in het dialect.

De belangstelling voor het Nedersaksisch is groot en groeit met de dag.

Ondanks dat er de afgelopen jaren weinig bijeenkomsten georganiseerd konden worden groeit het ledental van Dialectkring Achterhook en Liemers. Er wordt steeds meer geschreven en gelezen in de streektaal. Het ledenblad “De Moespot” heeft onlangs een flinke facelift gehad en ziet er prachtig uit.

“Kortom, we mogen gerust spreken van een vitale vereniging en we kunnen nog jaren vooruit met steeds weer nieuwe activiteiten in combinatie met bestaande, succesvolle tradities” zegt voorzitter Diana Abbink.

De activiteiten zijn toegankelijk voor iedere belangstellende, lidmaatschap is niet verplicht.



Muziekfeest Dialectkring:

Datum: zondag 15 mei 2022

Tijd: 11.00 uur

Entree: € 10,00 inclusief 1 consumptie, kinderen < 12 jaar €5,00

Plaats reserveren via www.ervekots.nl

