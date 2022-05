Grol sleept gelijkspel uit het vuur tegen koploper NEO

GROENLO – Afgelopen zondag 8 mei behaalde Grol een overwinning op koploper Bon Boys. Op donderdag 12 mei stond de volgende tegenstander van formaat al weer op het programma: koploper NEO uit Borne.



Grol en NEO maakten er een mooie pot van op sportpark Den Elshof voor een groot aantal supporters van beide clubs. NEO was het betere voetballende team met sterke spelers, maar Grol bleef in de wedstrijd door een enorme inzet en vlijmscherpe counters. Twee keer kwam Grol op voorsprong met doelpunten van Tycho Riteco en Mick Wissink, en twee keer kwam NEO terug op een gelijke stand. NEO bleef daarna de gevaarlijkste ploeg, maar wist dit niet om te zetten in winst. Derhalve een 2 – 2 eindstand. Grol blijft hiermee in de race om een plek in de nacompetitie.

Grol startte zonder de geschorste topscorer Luc Berentsen en geschorste verdediger Mike Kempers. Dit betekende een basisplaats voor jeugdspeler Thiemo Wessels in de verdediging en Wouter Rexwinkel, die weer terug is van een blessure. Thiemo speelde een zeer goede wedstrijd tegen de ervaren aanvallers van NEO.

Grol werd vanaf de eerste minuut onder druk gezet en de eerste kans was voor NEO. Het schot werd overgetikt door Nick Oude Luttikhuis, die een enorm goede wedstrijd keepte. Grol kreeg geen ruimte om te voetballen en het leek een moeizame wedstrijd te worden. Maar plots veroverde Tiem Rots achterin de bal en stuurde hij met een prachtige pass Tycho Riteco diep en Tycho schoot alleen voor de keeper hard binnen: 1 – 0. Een onverwachtse meevaller dat Grol vast wist te houden tot aan de rust. NEO kreeg een aantal goede kansen, maar een schot onder in de hoek werd door Nick tot corner verwerkt en even later wist Nick andermaal redding te brengen door een laag schot door het midden, terwijl hij naar de hoek ging, met de voet te verwerken. De druk was hoog. Scheidsrechter Donners liet veel door voetballen, hetgeen tot een snelle en intense wedstrijd leidde, maar ook tot irritatie bij de NEO-spelers die diverse keren meenden een vrije trap te moeten hebben. Vlak voor rust dacht men zelfs een strafschop te moeten hebben, doordat Rick ten Tusscher naar de grond ging, na licht contact met Sem Brummelaar, die ingevallen was voor de geblesseerde Eduardo, maar de scheidsrechter vond dit, volgens de Grol-supporters terecht, geen strafschop.

In de tweede helft ging de strijd vanaf de eerste minuut gelijk verder, toen Tycho diep werd gestuurd, maar dit maal raakte hij de bal niet goed. Daarna nam NEO het heft weer in handen. Via aanvoerder Max Brunninkhuis achterin en Ron Spoler, de nummer 10, voorin werd menig aanval opgezet en kreeg men daardoor de beste kansen. Dit resulteerde vlak na rust in de gelijkmaker: een lage voorzet van Ron Spoler werd door Jochem Stam binnen geschoten: 1 – 1. Nog geen vijf minuten later stond Grol echter al weer voor. Weer werd Tycho Riteco, de gevaarlijkste man aan Grolkant, weggestuurd, hij gaf de bal in één keer laag voor en deze werd prachtig afgemaakt door Mick Wissink, met een laag schot tussen de benen van de keeper door: 2 – 1.

Maar echt lang kon Grol hier niet van genieten, want nog geen vijf minuten later stond het al weer gelijk. Een hoge voorzet van Ron Spoler werd door Twan Weghorst van dichtbij binnengekopt: 2 – 2. Hier zag de Grol verdediging inclusief keeper er niet al te best uit.

Maar Grol liet zich niet uit het veld slaan en bleef het daarna proberen. Met name over links via Tycho Riteco. Maar dit leverde helaas geen doelpunt meer op. Aan de andere kant was NEO heel erg dreigend, maar Grol wist elke keer net op tijd een schot te blokkeren of het duel te winnen. NEO kreeg nog één hele grote kans, maar het schot van redelijk dichtbij werd fantastisch door Nicke Oude Luttikhuis met één hand gered. Eindstand derhalve 2 – 2.

Een verdienstelijk resultaat tegen een hele goede ploeg. Ondanks dat Grol voetballend minder was dan NEO, lieten diverse spelers, inclusief de jonge spelers, van Grol wel zien dat Grol over talent beschikt en dat er zeer veel potentie in zit. En dat men keer op keer er toch in slaagt om weer gevaarlijk te worden. En ook mooi dat Siebe Lantink, Roel Bruins en Wouter Rexwinkel weer terug zijn van een blessure. Coach William Krabbenborg heeft een brede selectie beschikbaar voor de laatste vier wedstrijden van het seizoen, waarin het zal gaan strijden voor een plek in de nacompetitie, hetzij via het winnen van de 3e periode zelf, hetzij via het overnemen van een periode via de eindstand in de competitie. Aanstaande zondag staat de cruciale wedstrijd voor de 3e periode tegen ATC ‘65 op het programma.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

9e min. 1 – 0 Tycho Riteco

50e min. 1 – 1 Jochem Stam

55e min. 2 – 1 Mick Wissink

63e min. 2 – 2 Twan Weghorst

Scheidsrechter: Christiaan Donners uit Nijmegen

Gele kaarten: NEO 3x

Opstelling Grol:

Nick Oude Luttikhuis, Ramon Landewers, Thiemo Wessels, Max de Vries, Eduardo de Sousa Cavalcante (27. Sem Brummelaar), Rico Lammerdink, Wouter Rexwinkel (58. Siebe Lantink), Tiem Rots (58. Roel Bruins), Tycho Riteco (83. Tygo ten Bulte), Mick Wissink (83. Jordy Schutten) en Mark Hietland.

Programma Grol

Zondag 15 mei 14.00 uur ATC ’65 – Grol

Zondag 22 mei 14.30 uur Grol – Barbaros

Zondag 29 mei 14.00 uur SDC ’12 – Grol

Maandag 6 juni 14.00 uur Grol – Vogido

Uitslagen 2J

Grol – NEO 2 – 2

Schalkhaar – Lemelerveld 0 – 0

Wijhe ’92 – Bon Boys 2 – 2

ATC ’65 – Barbaros 6 – 0

BWO – SDC ’12 2 – 0

Achilles ’12 – GVV Eilermark 4 – 1

Vogido – FC Suryoye 3 – 0

Stand 2J

1. NEO 22 – 48

2. Bon Boys 22 – 45

3. Achilles ’12 22 – 43

4. Grol 22 – 39

5. GVV Eilermark 22 – 34

6. Schalkhaar 22 – 32

7. ATC ’65 22 – 28

8. FC Suryoye 22 – 30

9. SDC ’12 22 – 28

10. BWO 22 – 28

11. Lemelerveld 22 – 27

12. Wijhe ’92 22 – 24

13. Vogido 22 – 15

14. Barbaros 22 – 14

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....