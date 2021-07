Evenementenvergunning Mega Immuun Party onder voorwaarden verleend

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de Mega Immuun Party in de Besselinkschans nabij Lichtenvoorde van vrijdag 24 september t/m zondag 26 september 2021. Of het evenement door kan gaan is vanwege de dan geldende coronasituatie echter nog onzeker.

Burgemeester Annette Bronsvoort: “De afgelopen periode hebben we in goed overleg met organisator de Feestfabriek het vergunningstraject doorlopen voor de Mega Immuun Party eind september. Dat traject is inmiddels afgerond. We verlenen – onder voorwaarden – een evenementenvergunning voor het evenement.”

Coronasituatie nog onzeker

De vergunning is verleend, terwijl nog niet duidelijk is welke coronamaatregelen na 13 augustus gelden. Op vrijdag 13 augustus besluit het kabinet hierover. Dat betekent dat we nu nog niet weten of het evenement door kan gaan. Dat hangt af van de coronamaatregelen die in september gelden, maar ook de situatie in de ziekenhuizen speelt een belangrijke rol. Als duidelijk is welke coronamaatregelen eind september gelden kijkt de gemeente samen met de Feestfabriek, GGD, GHOR en Veiligheidsregio naar wat dit betekent voor het evenement.

Burgemeester Annette Bronsvoort: “We kijken allemaal uit naar een festival. Als burgemeester van deze mooie evenementengemeente hoop ik van harte dat dit evenement door kan gaan. Maar dat kan alleen als de coronasituatie dit toelaat. Daarom is het belangrijk dat we ons aan de maatregelen blijven houden en dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren.”