Grote hobbybeurs bij Erve Kots

LIEVELDE – Op zondag 10 oktober 2021 is er een hobbybeurs bij Erve kots aan de Eimersweg 4 in Lievelde. Deze wordt voor de 31ste keer gehouden van 10.30 tot 16.30 uur. In de zaal van Erve Kots zullen 30 hobbyisten uit de Achterhoek hun hobby tentoonstellen en demonstreren. Te zien zijn onder andere: sieraden, kaarten, groendecoratie, handdoek cadeautjes, zijde, glas graveren, kussens daimond panting, decoratie voor binnen en buiten, hobbymateriaal en kaarten voor elke gelegenheid. De laatst genoemde zijn er in alle kleuren, maten en technieken. Het walhalla voor de kaarten liefhebber.

Om deel te nemen of om als bezoeker te komen is er wel het een en ander veranderd. Bij de entree wordt gevraagd naar een recent negatief testbewijs, een verklaring dat je het coronavirus hebt doorgemaakt of een bewijs van vaccinatie. “Niemand komt hier onderuit wij zullen dan ook heel strikt zijn”.

De beurs is geopend van 10.30 tot 16.30 uur. De entree bedraagt € 2,50 kinderen tot 12 jaar gratis.

Voor informatie kijk op www.hobbybeurs.com of www.facebook.com/hobbybeurs.com

