Iselinge Hogeschool al vijf jaar pabo-topopleiding

Deel dit bericht













DOETINCHEM – De Keuzegids hbo 2022 is donderdag 7 oktober gepubliceerd, met opnieuw positief resultaat voor Iselinge Hogeschool. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is haar pabo (voltijd, deeltijd en academisch) uitgeroepen tot Topopleiding. De Associate degree Pedagogisch Educatief Professional is zelfs uitgeroepen tot beste van Nederland. Deze tweejarige deeltijdopleiding op hbo-5 niveau wordt aangeboden door Iselinge Hogeschool in samenwerking met het Graafschap College.

“Vijf keer op rij het predicaat Topopleiding krijgen, dat is echt geweldig”, zegt directeur-bestuurder Anne-Marie Haanstra van Iselinge Hogeschool. “En nu niet alleen voor onze pabo-opleiding, maar ook voor onze jonge opleiding Ad-PEP. Dat is een extra compliment. Niet alleen voor al onze docenten en begeleiders, maar zeker ook voor de bijna 100 opleidingsscholen in de Achterhoek en Liemers waar onze studenten al vanaf jaar één stagelopen en zich ontwikkelen.”

Dat de Ad-PEP (afkorting van associate degree Pedagogisch Educatief Professional) zich de beste van Nederland mag noemen, is voor een groot deel te danken aan de hoge beoordeling van de studenten. Studentoordelen bepalen namelijk voor 75% de eindbeoordeling voor een opleiding. Jai Lensink, pas afgestudeerd aan Iselinge Hogeschool: “Ik vind de opleiding supertof en raad het iedereen aan. Ik ben gegroeid in mijn werk en heb nu meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. De docenten zijn betrokken en toegankelijk. Ze geven je goede begeleiding en veel vertrouwen.”

Ad-PEP coördinator Carolien van Riswijk: “Onze tweejarige deeltijdopleiding bestaat nog maar kort. Deze bieden we samen met het Graafschap College aan en de eerste lichting is begin dit jaar afgestudeerd. Het is een compacte opleiding voor mensen die zich willen omscholen of opscholen. We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van de beroepsrollen pedagoog, ontwerper, verbinder en coach. Het mooie is dat je in twee jaar je hbo-diploma kunt halen. Met dit diploma kan je werken in het basisonderwijs als lerarenondersteuner of bijvoorbeeld in de jeugdzorg of de kinderopvang. De opleiding start jaarlijks in februari en iedere geïnteresseerde is van harte welkom om eens te komen kijken, bijvoorbeeld op onze eerstvolgende open dag op 6 november.”

Myrthe Lionarons, opleidingsmanager Pedagogisch werk en onderwijs van het Graafschap College: “De samenwerking die wij in de Ad-PEP met Iselinge hebben, is uniek. Het biedt onze mbo-afgestudeerden de mogelijkheid tot doorstroming naar het hbo in de regio. Op deze manier blijft talent behouden voor de Achterhoek en Liemers.”

De scores en ranglijsten in de jaarlijkse keuzegids hbo komen tot stand door prestatiecijfers en studentenoordelen te meten. De studentenoordelen wegen voor 75% en zijn gebaseerd op resultaten uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) die studenten jaarlijks invullen. Meer informatie over de Keuzegids hbo 2022 is te vinden op www.keuzegids.nl.

Lees ook ....