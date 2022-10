Herinneringsmonument Joods werkkamp onthuld

LIEVELDE – Zondagmiddag, werd in aanwezigheid van genodigden, het monument ter herinnering aan het Joods werkkamp in Lievelde onthuld. Godfried Nijs van de Werkgroep Monument Joods werkkamp Lievelde hete iedereen welkom bij Loco.

In de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog zijn er in ons land door de Duitse bezetter tientallen werkkampen voor Joodse mannen opgezet. Ook in Lievelde was een werkkamp waarin Joodse mannen verplicht tewerk werden gesteld. Dat werkkamp lag aan de voormalige Schansweg en was van augustus tot en met oktober 1942 in gebruik.

Wegvoeren dwangarbeiders Lievelde naar kamp Westerbork

Op 2 oktober 1942, tegen middernacht, werden de Joodse dwangarbeiders zo onopvallend mogelijk naar het station van Lievelde gebracht. Van daaruit werden ze doorgevoerd naar kamp Westerbork. De thuis achtergebleven familieleden van de mannen hadden inmiddels een brief en gratis treinkaartjes gekregen, ‘om herenigd te worden met hun familieleden in de kampen’ zo staat er in de brief. Eindbestemming op de treinkaartjes: Westerbork.

Geen overlevenden

In totaal werden op deze manier vanuit heel Nederland in één keer 13.000 Joden in Westerbork samengebracht. Nog diezelfde week begonnen van daaruit de transporten naar de vernietigingskampen in Polen. Vrijwel zeker heeft geen van de dwangarbeiders van werkkamp Lievelde de Tweede Wereldoorlog overleefd.

Onthulling monument

Precies 80 jaar nadat de Joodse dwangarbeiders naar Westerbork werden afgevoerd is het monument ter herinnering aan het Joodse werkkamp Lievelde onthuld. Het monument is ontworpen door Joep Karnebeek, leerling van het Marianum.

Na de onthulling werd door de aanwezigen 1 minuut stilte gehouden en voor die dat wilde kon een steentje leggen bij het monument. Het leggen van een steentje is een oeroude Joodse traditie Dit als een teken dat het graf, of in dit geval monument, met een bezoek wordt vereerd.

