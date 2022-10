HV Grol B1 – Erix B2

GROENLO – Yes, het eerste weekend van oktober is aangebroken, de handbalcompetitie is weer gestart. Helaas begonnen de meiden van de B1 met geblesseerden, gelukkig konden ze van de C1 twee speelsters erbij krijgen. Coach Inge heeft de opstelling bekend gemaakt en tips meegegeven waar ze in de wedstrijd op moesten letten. De eerste wedstrijd was gelijk een streekderby tegen Erix, dit zorgde voor enige gezonde spanning aan beide kanten. In de eerste minuten van de wedstrijd was dit ook te zien.

Gelukkig wist Diede de eerste twee aanvallen van handbalvereniging Grol goed te benutten vanuit de rechterhoek. Dit gaf vertrouwen en hierna volgden er meerdere doelpunten door HV Grol. Tot en met 8-0 wist Femke het doel leeg te houden. De ruststand was 11-4.

In de rust was met het team besproken waar nog meer op te letten en waar er verbeterpunten waren. De vermoeidheid was zichtbaar, Erix kwam na de pauze ook sterker terug en wist de achterstand iets in te lopen. Gelukkig had HV Grol zich weer herpakt en konden ze de eerste wedstrijd met 17-9 op het scorebord afsluiten. De eerste punten zijn binnen!

Zondag 9 oktober spelen ze uit tegen Pacelli in Zieuwent om 11.10 uur. Publiek, jullie zijn weer van harte welkom! Komen jullie de B1 aanmoedigen?

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....