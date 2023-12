Jeroen Stevens en Eric Ressing ook in seizoen ’24-’25 door als trainersduo van herenselectie v.v. Erix

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

Vrijdag 22 December 🕡 Start: tussen 18.30 uur en 20.00 uur

tussen 18.30 uur en 20.00 uur 📍 Vertrek: Markt, Groenlo

LIEVELDE – Het bestuur van v.v. Erix is erg blij te kunnen melden dat het lopende contract met hoofdtrainer Jeroen Stevens met één jaar is verlengd. Ook Eric Ressing geeft te kennen door te willen als assistent trainer. De beide Lieveldenaren gingen dit voetbalseizoen voor het eerst samen aan de slag in de staf van Erix1.

Jeroen Stevens: “Er is sprake van een heel goede samenwerking met ook een zeer gemotiveerde spelersgroep. Ik ben erg tevreden over hun inzet en ook prestaties. Daarnaast zijn ook de benodigde faciliteiten binnen de club goed geregeld. Zo kunnen we het maximale uit deze jonge ploeg proberen te halen en is er voldoende uitdaging om nog een seizoen bij te tekenen.”

Naast het sportieve, verloopt ook de samenwerking binnen alle gelederen van de club goed. Het bestuur was er heel snel uit en kijkt met veel vertrouwen en plezier uit naar de voortzetting van de samenwerking