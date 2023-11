Wereldlichtjesdag Herdenking in Lievelde

LIEVELDE – Op de tweede zondag van december, dit jaar op 10 december, wordt bij in Lievelde een herdenkingsbijeenkomst gehouden ter gelegenheid van Wereldlichtjesdag. Deze dag, die wereldwijd wordt gevierd, staat in het teken van het aansteken van kaarsen om 19:00 uur ter nagedachtenis aan overleden kinderen, en om licht van liefde en troost te verspreiden.

De herdenking wordt georganiseerd door Mirjam Hulshof, Sandra Stortelder en Annegrit Schuurmans, die als ritueelbegeleiders en uitvaartsprekers actief zijn in Oost Gelre. Zij nodigen iedereen uit om samen te komen bij Erve Kots en deel te nemen aan deze herdenking. De bijeenkomst begint tussen 18.30 en 18.45 uur. De entree is vrij, maar een kleine donatie wordt gewaardeerd.

De organisatoren benadrukken het belang van ‘stralend verbinden’ door samen licht te maken. Dit licht symboliseert de erkenning van verdriet, herinnering en de blijvende verbintenis met het overleden kind, ongeacht de leeftijd bij overlijden. Deelnemers worden uitgenodigd om eigen kaarsen mee te nemen, hoewel er ook lichtjes beschikbaar zijn.

Bij binnenkomst wordt er koffie of thee geschonken. Om 19.00 uur worden de kaarsen aangestoken, in verbinding met mensen over de hele wereld. Dit moment wordt muzikaal omlijst door Female Vocal Group @Seven uit Ruurlo, die zullen zorgen voor stemmige zang tussen de gesproken woorden en gedichten door. Na afloop is er gelegenheid om na te praten.

Deelnemers worden aangemoedigd zich aan te melden, hoewel dit niet verplicht is. Men kan de naam van het overleden kind en het aantal personen dat zal deelnemen doorgeven via e-mailadres info@metannegrit.nl.