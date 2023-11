Kerstmarkt bij Erve Kots in Lievelde

LIEVELDE – Op zondag 26 november wordt een kerstmarkt georganiseerd in de zaal van Erve Kots, Eimersweg 4 in Lievelde. De markt biedt een verscheidenheid aan kerst gerelateerde producten en ambachten, gepresenteerd door 30 deelnemers.

Bezoekers kunnen onder andere kerstkaarten, diverse kerststukken, kerstengeltjes, kerststerren, kaarsen, vogeltaarten, sieraden, houtdecoratie, houten speelgoed, kussens, zijden kleding en meer verwachten. De exposanten zullen ook demonstraties van hun werk verzorgen.

De kerstmarkt is geopend van 11.00 tot 17.00 uur en biedt naast winkelgelegenheid ook de mogelijkheid voor bezoekers om te genieten van een warme kop koffie of chocolademelk in een feestelijke ambiance.

De toegangsprijs bedraagt € 2,50, terwijl kinderen tot 12 jaar gratis toegang krijgen.

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht op www.hobbybeurs.com.

