Innovatie op het Boerenerf in de Achterhoek & Liemers

DOETINCHEM – Het ‘Agro Innovatie Event: Achterhoek & Liemers’ richt zich volledig op vernieuwingen binnen en rondom het boerenerf. Deze tijden brengen nieuwe uitdagingen met zich mee en vereisen toekomstgericht ondernemerschap. Dit is waar het Agro Innovatie Event zijn focus legt. Noteer alvast in je agenda: het event vindt plaats op woensdagavond 29 november in Doetinchem.

Ondernemers in de Achterhoek en Liemers zijn voortvarend. De Innovatie Coöperatie ondersteunt hen met innovatieve inzichten, het smeden van nieuwe connecties, inspiratie en kennisfinanciering. Specifiek voor agrariërs en agrofood-mkb’ers uit deze regio’s is deze zesde editie van het Agro Innovatie Event opgezet. Hier delen ondernemers hun visie op kansen binnen de landbouw, hun aanpak en de resultaten daarvan.

Ervaringen uit de Eerste Hand

De dynamiek binnen de landbouw wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Melkveehouder Hans Reinders uit Angerlo, winnaar van de Dutch Dairy Challenge, belicht het welzijnsconcept KalverEnWeij. Agrarisch ondernemer Henk Harbers uit Beltrum bespreekt de teelt van biobased gewassen voor de lokale bouw. Rob Nieuwenhuis van Coöperatie Zonvarken uit De Heurne zal ook zijn ervaringen delen.

Inspiratie op het Innovatieplein

Het innovatieplein staat bol van frisse ideeën en ondernemingsgeest. Ontmoet bijvoorbeeld de alpaca’s van het Land van Kempers, ontdek de productie van meelwormen, duik dieper in koolstofopslag of verdiep je in biobased bouwen.

Interesse?

Meld je aan voor het event op woensdagavond 29 november bij Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, Doetinchem. De deuren openen om 19.30 uur. Aanmelden en het volledige programma vind je op: www.deinnovatiecooperatie.nl/event

Dit Agro Innovatie Event wordt mogelijk gemaakt door De Innovatie Coöperatie en haar Achterhoekse partners zoals Stichting Biomassa, 8RHK ambassadeurs, VK-Oost, VALA en Agro-innovatiecentrum De Marke.

Bron(nen) & Afbeelding(en)