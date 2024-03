LIEVELDE – Op dinsdag 26 maart vindt de lancering plaats van de kinderaudiotour bij het Achterhoeks Openluchtmuseum. Deze nieuwe toevoeging aan het museum zal niet alleen zorgen voor een meer interactieve ervaring voor kinderen, maar ook hun kennis en begrip van de Achterhoekse geschiedenis vergroten.

Al enige tijd kunnen bezoekers gebruik maken van een audiotour waarmee zij via een geleende audiogids informatie ontvangen over de diverse historische locaties op het museumterrein. Dit kan in het Nederlands, Duits en Achterhoeks. Nu is er speciaal voor kinderen een audiotour ontwikkeld die hun nieuwsgierigheid prikkelt en hen meeneemt op een ontdekkingsreis door de geschiedenis van het boerenleven.

De kinderaudiotour is ingesproken door Marijke en Jette van PEERtoftheater uit Zieuwent, dat zich al jaren specialiseert in educatief en vermakelijk theater voor jonge doelgroepen. Met hun kenmerkende stijl en enthousiasme weten zij als geen ander de verbeelding van kinderen te stimuleren en hen te boeien met verhalen. De productie van de kinderaudiotour is verzorgd door Christof Elsinghorst en collega’s van IetsAnders.nl uit Groenlo.

Vanaf 26 maart kunnen kinderen genieten van deze audiotour door het Achterhoeks Openluchtmuseum. De tour neemt hen mee op een ontdekkingsreis langs historische panden, boerderijen en ambachtelijke werkplaatsen. Tijdens de tour worden zij meegenomen in verhalen over het leven van vroeger en de gebruiken van de Achterhoekse bevolking.

De kinderaudiotour duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur, afhankelijk van de interesse en energie van de kinderen en is inbegrepen bij de toegangsprijs van het Achterhoeks Openluchtmuseum. Bezoekers hoeven dus geen extra kosten te betalen om deze ervaring voor hun kinderen mogelijk te maken. Het reserveren voor de kinderaudiotour is niet nodig. Bij aankomst kunnen bezoekers eenvoudig een audiogids ophalen bij de receptie van het museum.

De lancering van de kinderaudiotour is een vernieuwing van het Achterhoeks Openluchtmuseum om onderwijs en entertainment op een verfrissende manier te combineren. Door middel van technologische ontwikkelingen en de mooie verhalen wordt de geschiedenis meer tot leven gebracht en krijgen kinderen de gelegenheid om spelenderwijs kennis op te doen over het erfgoed van de Achterhoek.

Meer informatie: www.achterhoeksopenluchtmuseum.nl

Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 10:00-17:00 uur

Entreekosten:

Volwassenen: € 7,50

Kinderen 4-12 jaar: € 3,50

Familiekaart 2 volwassenen en max. 3 kinderen: € 18,00