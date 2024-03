Maak een fotostrip in het BIEBlab

LICHTENVOORDE – Op donderdag 28 maart, om 15.00 uur, leer je in het BIEBlab in de Bibliotheek Lichtenvoorde hoe je een fotoverhaal maakt. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/bieblab) of in onze bibliotheken en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Maak een fotostrip

Welke techniek je ook gebruikt om iets nieuws te maken, je hebt altijd een verhaal nodig dat je gaat vertellen. In dit BIEBlab ga je een fotoverhaal maken. Eerst teken je een storyboard, dus in sterke beelden elk stukje van het verhaal laten zien. Dan worden de foto’s gemaakt en op de computer tot een verhaal gemaakt. Voeg eventueel tekstballonnen, boventekst of uitroepen toe en je eigen fotostrip is af!

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in Ruurlo, Borculo/Eibergen en Lichtenvoorde activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

