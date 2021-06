Kunst in museum Erve Kots

Deel dit bericht













LIEVELDE – Op 3 juli organiseert Museum Erve Kots een kunstmarkt op het museum terrein. Verspreid over het gehele terrein zal een keur aan kunstenaars hun werk tonen. “We willen graag een exclusief aanbod van allerlei vormen van kunst aanbieden met een diversiteit in disciplines. Schilders met doeken van olieverf, acryl tot krijt, én van portret, landschappen tot abstract. Maar ook beeldhouwwerken, brons, glas, keramiek, mozaïek en sieraden”.

Maar natuurlijk is er ook het museum wat u niet mag missen het los hoes, de wagenloods, boerderij Kots dit alles laat u weer even leven zoals men dat deed in de vorige eeuw in de Achterhoek

De entree bedraagt € 4,50 kinderen € 2,25

Voor meer info omtrent het museum www.museumervekots.nl

Info omtrent de kunst dini@reurei.com.