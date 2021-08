Mega Immuun Party verplaatst

Deel dit bericht













Feestfabriek Alles Komt Goed B.V. ziet zich genoodzaakt om de Mega Immuun Party te verplaatsen naar het weekend van 1 tot en met 3 april 2022. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de persconferentie van 13 augustus jongstleden.

Tijdens deze persconferentie is aangegeven dat de huidige beperkingen voor evenementen worden verlengd tot 20 september en dat vrijdag 17 september uitsluitsel volgt over mogelijke versoepelingen. Aangezien de Mega Immuun Party gepland staat op 24 – 25 – 26 september is het praktisch onhaalbaar om dan nog mogelijke wijzigingen te kunnen doorvoeren in de opzet van het evenement. Daarnaast is het risico te groot om ervan uit te gaan dat een capaciteit van 20.000 bezoekers per dag wordt toegestaan en verdere maatregelen grotendeels uitblijven. Om die reden heeft de Feestfabriek besloten om de Mega Immuun Party te verplaatsen naar 1 – 2 – 3 april 2022, ervan uitgaande dat het coronavirus, in al haar varianten, tegen die tijd beteugeld is.

Ronnie Degen, mede-eigenaar Feestfabriek Alles Komt Goed BV: “Naar aanleiding van de laatste persconferentie zijn we boos, teleurgesteld, radeloos en verdrietig. Het is onbegrijpelijk dat ze onze branche wederom als een baksteen laten vallen en we door de overheid elke keer genoodzaakt zijn om evenementen te verplaatsen. Het is ook wrang om te zien dat er nu van alles mogelijk is in voetbalstadions, terwijl festivals niet mogen. Uiteraard gunnen we het de organisatoren van die voetbalwedstrijden, maar nu wordt er echt met twee maten gemeten waarbij wij aan het kortste eind trekken, terwijl we hebben bewezen dat het organiseren van festivals veilig kan.”

De verplaatsing naar 2022 is wederom een aderlating voor zowel organisatie als enthousiastelingen die voornemens waren om het feest te bezoeken. Maar het heeft in ieder geval één positieve kwinkslag: volgend jaar wordt, met dit nieuwe festival onder de vlag van de Feestfabriek, het wildste en meest feestelijke jaar ooit in de geschiedenis van de organisatie.

Mega Immuun Party

De Mega Immuun Party is een driedaags festival zonder theater, stunts en cross, maar wel met goed vermaak in de welbekende Megatent en Undercovertent op het Zwarte Cross terrein. Met 20.000 mensen en een berg mooie artiesten, welke later bekend worden gemaakt, kan de bezoeker een gigantisch feestweekend verwachten. De kaartverkoop start medio december 2021. Houd de kanalen goed in de gaten voor de bekendmaking van de line-up en start van de kaartverkoop. Tickets kunnen gekocht worden via: www.megaimmuunparty.nl.

Nieuwe initiatieven

Afgelopen jaar zijn er diverse nieuwe initiatieven ontwikkeld waardoor de creativiteit onder de collega’s toch blijft stromen en de wereld kan blijven genieten van de originele hersenspinsels van de Feestfabriekers. Zo zijn dit jaar de Zwarte Cross Sneakers gelanceerd, maar ook Tante Rikie’s tweede onmundig mooie verhalenboek en hennepbiertje ‘Groene Buizerd’ zagen het licht. Daarnaast werkt de Feestfabriek nu ook als Creatief Productiehuis, in opdracht van externe merken en organisaties.

