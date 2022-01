LIEVELDE – Op zondag 6 februari a.s. organiseert de Dialectkring Achterhook en Liemers (www.dialectkring.nl) een volgende aflevering van het programma “Met dialect op de koffie”.

Deze morgen zal optreden: Thea Kroese uit Daarlerveen. Zij is oud-presentatrice bij RTV Oost, oud-directrice van het Van Deinse Instituut, ze speelde mee in de film “De beentjes van St Hildegard” en geeft lezingen over geschiedenis, volkskunde en religie. Ze weet veel van de oude Twentse keuken en heeft enkele kookboeken geschreven. Thea Kroese is ook bekend van haar verhalen in het Sallands-Twents dialect en van haar kennis van de oude Twentse en Sallandse gebruiken.

De bijeenkomst wordt gehouden van 11.00 uur tot 13.00 uur bij Erve Kots in Lievelde.

De entree is € 8,00 per persoon incl. 2 kopjes koffie of thee.

Ook niet-leden van de Dialectkring zijn van harte welkom.

