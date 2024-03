Cabaretier André Manuel komt naar de Koppelkerk

BREDEVOORT – Al ruim 25 jaar staat deze Tukker bekend als bikkelharde satiricus. De shows van deze compromisloze bulldozer zit vol incorrecte schimpscheuten, harde grappen en beledigingen maar André zet ze slim en functioneel in dat je weinig anders kunt dan de conclusie van de Volkskrant onderstrepen: “André Manuel is een van de interessantste cabaretiers in Nederland.”

In 2015 won hij de “Poelifinario”: de meest prestigieuze cabaretprijs in Nederland voor zijn voorstelling “Het Geval Apart”. Zijn huidige voorstelling “De Zieke Geest” gaat over de mens, want het blijft immers een raadselachtig wezen. Wat is het verschil tussen een clown en een president? Bestaat er goed zonder kwaad? Is zwart mogelijk zonder wit? Allemaal vragen waar bezoekers hopelijk antwoorden op gaan vinden.

3 mei gaat de zaal open om 20:00 uur, aanvang is 20:30u. Tickets in de voorverkoop zijn €20,- (exclusief servicekosten) en aan de deur €25,-.

