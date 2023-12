Midwinterfair bij het Achterhoeks Openluchtmuseum in Lievelde

LIEVELDE – Het Achterhoeks Openluchtmuseum opent op donderdag 28 december 2023 zijn deuren voor de jaarlijkse Midwinterfair. Tussen 11:00 en 16:00 uur kunnen bezoekers zich onderdompelen in een winterse ambiance, verrijkt met oude ambachten en regionaal cultureel erfgoed. Het evenement wordt versterkt door de aanwezigheid van lokale historische groepen, waaronder de Compagnie Grolle en de Midwinterhoornblaasgroep uit Lievelde, die naar verwachting een extra dimensie aan de fair zullen toevoegen.

Tijdens de Midwinterfair biedt het Achterhoeks Openluchtmuseum een mooie selectie van oude ambachten om te bekijken én te ervaren. Vrijwilligers demonstreren hun vaardigheden en nemen bezoekers mee op een reis door de tijd. Van smeden tot houtbewerken en van spinnen tot zagen, er is voor elk wat wils. Kom langs om te leren van ervaren vakmensen en waar mogelijk zelf de handen uit de mouwen te steken.

Wim Hofacker, voorzitter van de Stichting van het Achterhoeks Openluchtmuseum, kijkt uit naar de naderende Midwinterfair en verwacht weer een mooi aantal bezoekers: “Dit evenement is een unieke gelegenheid om bezoekers van alle leeftijden kennis te laten maken met de oude ambachten in combinatie met de decembersfeer. Het is mooi om te zien dat de vrijwilligers en standhouders zo actief bezig zijn rondom deze dag. Wij zijn er trots op dat we dit kunnen delen met de bezoekers tijdens de Midwinterfair.”

De Midwinterfair bij het Achterhoeks Openluchtmuseum belooft een dag te worden vol plezier en educatie in een sfeervolle wintersfeer. Families, jong en oud, zijn van harte welkom op donderdag 28 december 2023 van 11:00 tot 16:00 uur. Mis deze unieke kans niet om een stap terug in de tijd te zetten en te genieten van oude ambachten. Kom langs voor een gezellige dag bij het Achterhoeks Openluchtmuseum in Lievelde.