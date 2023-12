Traditionele Kniepertjes verkrijgbaar bij Stadsboerderij Grolle

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

GROENLO – Bij Stadsboerderij Grolle, gelegen aan de Notenboomstraat 15, is de productie van traditionele kniepertjes weer in volle gang. Het team, bestaande uit Trees, Guduul, Paulien en Willie, gaat met enthousiasme aan de slag met het deeg voor deze lekkernijen. Bezoekers hebben de mogelijkheid om deze zelfgemaakte kniepertjes te kopen voor € 2,50 per pakket van 10 stuks.

Naast het aanbieden van deze seizoensgebonden lekkernijen, fungeert Stadsboerderij Grolle ook als een museum. Deze authentieke stadsboerderij uit 1623 biedt bezoekers een kijkje in het verleden met zijn goed bewaarde vroeg-17e-eeuwse architectuur. Het is een uniek historisch pand in Groenlo.

Het museum toont verschillende historische ruimtes, waaronder een ‘mooie kamer’, een woonkeuken met bedstee, een grote schouw, een weefkamer uitgerust met een 17e-eeuws weefgetouw, en een collectie oude boerenwerktuigen en gereedschappen.

De Stichting Stadsboerderij Grolle zet zich in voor het behoud van dit culturele erfgoed door het organiseren van rondleidingen, exposities en andere culturele activiteiten.

