Nieuw programma Dialectkring Achterhook en Liemers start op 01 Oktober

LIEVELDE – Op zondag 1 oktober 2023 introduceert de Dialectkring Achterhook en Liemers hun programma voor het seizoen 2023-2024. Tijdens deze ochtendbijeenkomst is Martin ter Denge uit Rijssen, geboren in 1985, aanwezig. Ter Denge is bekend vanwege zijn muzikale werken, podcasts, social media activiteiten zoals Twitter en YouTube, lezingen en literaire bijdragen zoals korte verhalen, gedichten en zijn recentelijk gepubliceerde boek ‘Tukkerspotten’. Al zijn werken zijn gecentreerd rond de Nedersaksische taal.

De bijeenkomst vindt plaats bij Erve Kots in Lievelde tussen 11:00 en 13:00 uur. Toegang is vastgesteld op €10,00, wat inclusief twee kopjes koffie of thee is. Voor deze bijeenkomst is vooraf aanmelden niet vereist. Zowel leden als niet-leden van de Dialectkring zijn welkom om de bijeenkomst bij te wonen.

Dit bericht vervalt op dinsdag 3 oktober 2023. Daarna is het bericht op te zoeken in ons Archief.

