‘Ruwe diamant’ uitgereikt.

LIEVELDE – De bewoners van de woning aan de Lauwersdijk 18 Lievelde, het voormalige woonhuis van architect Gerard Schouten, kregen uit handen van wethouder Marieke Frank van de gemeente Oost Gelre een bordje overhandigd. Het bordje kan aan de muur van de woning worden bevestigd en er staat op ‘Ruwe diamant 2020’.

Sinds 2019 werken 11 gemeenten in de Achterhoek samen in het project ‘Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek’. Daarin staat het bijzondere erfgoed uit de wederopbouwperiode (1940-1965) in de schijnwerpers.

De ruwe diamanten van de Achterhoek zijn bijzondere wederopbouwpanden in de Achterhoek. Maar net zoals bij ruwe diamanten ziet nog niet iedereen de schoonheid van het erfgoed uit die periode. In 2019 is onder andere aan deze ruwe diamanten aandacht gegeven tijdens Open Monumentendag.

De Wederopbouwperiode is een interessante periode uit de geschiedenis. Het was een tijd van schaarste, maar ook van economische groei, welvaart, optimisme en vernieuwing. Nooit werd er in zo’n korte tijd zoveel gebouwd als in die tijd. De wederopbouwtijd krijgt echter vaak het etiket saai, lelijk, gezapig en braaf opgeplakt wanneer het de architectuur, stedenbouw en monumentale kunst betreft. Maar de wederopbouw bevat zoveel kwaliteit en bijzondere verhalen die de moeite waard zijn om te laten zien en te horen.

