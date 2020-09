Expositie Tanya Kraan in het Streekziekenhuis te Winterswijk

LICHTENVOORDE / WINTERSWIJK – In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) kunt u op diverse plaatsen kunst aantreffen. Juist in een omgeving als het ziekenhuis heeft kunst een toegevoegde waarde. Het kan voor patiënten en bezoekers enige afleiding bieden. Elke twee maanden zijn er nieuwe exposities te zien in de centrale hal, in de gangen van de poliklinieken en in diverse vitrines. Het werk van Tanya Kraan is tot eind oktober 2020 in de centrale hal te bewonderen.

Tanya (Winterswijk, 1965) woont en werkt in Lichtenvoorde waar ze haar eigen atelier aan huis heeft. Naast dat Tanya graag werkt met andere mensen staat haar eigen ontwikkeling ook niet stil. Haar werk kenmerkt zich door niet-alledaagse vormen en vrolijke kleuren, zowel in 2D (het platte vlak) als in 3D (ruimtelijk). De afgelopen jaren werkte ze voornamelijk op grote houten panelen: meestal ronde en organische vormen. Soms werd het kader aangepast aan het schilderij en in een enkel geval werden stukken hout over elkaar heen verwerkt zodat het een ruimtelijk werk werd. Daarnaast bewerkt ze ook hout, gips en celbeton en pimpt ze kleine meubelen en vazen tot heuse kunstwerkjes.

Tanya geniet van het experimenteren met allerlei materialen van waaruit nieuw werk ontstaat. Met een serie abstracte werken, die ook te bewonderen is in het ziekenhuis, laat ze weer een hele andere kant zien van haar passie voor kunst. Een groot deel van de werken is ook te koop. Wanneer je geïnspireerd bent door deze werken en meer informatie wilt, ben je van harte welkom in atelier No-blabla aan de Nijverheidsstraat 12 te Lichtenvoorde.

