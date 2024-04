Lezing over Geallieerde luchtfoto-spionage tijdens Tweede Wereldoorlog

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

LINTELO – Op dinsdag 30 april geeft Robert Voskuil een lezing in het Kulturhus in Lintelo over de rol van geallieerde luchtfoto-spionage boven Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze activiteit is georganiseerd door de Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW (Aalten Dinxperlo Wisch) en start om 19.45 uur. De toegang is gratis.

Robert Voskuil, een expert op het gebied van luchtfoto-analyse en voormalig medewerker bij het ‘Internationaal Instituut voor Lucht- en Ruimtekartering (ITC)’ in Enschede, zal in zijn lezing ingaan op hoe luchtfoto’s werden gebruikt voor spionageactiviteiten en de planning van militaire operaties, met speciale aandacht voor Operatie Market Garden.

De lezing biedt een unieke blik op de technieken van luchtfoto-spionage en hoe deze cruciaal waren voor de geallieerde strijdkrachten om inzicht te krijgen in Duitse militaire bewegingen en infrastructuur. Met behulp van historische luchtfoto’s, onder meer van de regio Achterhoek en Twente, zal Voskuil de impact en belang van deze spionagemethode illustreren.

Deze lezing is tevens een inleiding op de dagexcursie van ADW naar Oosterbeek en omgeving op zaterdag 25 mei, gericht op Operatie Market Garden. Voor aanmeldingen en meer informatie over de excursie, kan contact worden opgenomen met René Luijmes via rene_luijmes@kpnmail.nl of tel. 06-12927664.