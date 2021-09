Alzheimer Trefpunt Lochem

Deel dit bericht













LOCHEM – De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Trefpunt in Lochem. Daarnaast wordt er op een aantal avonden in het jaar een thema-avond georganiseerd. Dit is voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.

Het Alzheimer Trefpunt organiseert op 10 september 2021 een eerste ochtend, waarin ontmoeting centraal staat. Wij houden wij het eenvoudig met als welkom een kopje koffie met een gebakje en een hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom en we zien dit als een nieuw begin na lange tijd afwezigheid en te starten op een nieuwe locatie het Stadhuus Lochem. De ochtend staat in het teken van gezellig samen zijn en van gedachten te wisselen over de afgelopen Corona periode en hoe een ieder dit beleefd heeft.

Wanneer: vrijdag 10 september 2021 van 10.30 uur tot 12.00 uur. Inloop: 10.00 uur, 10.30 start programma

Waar: Huiskamer van het Stadshuus, Markt 3 Lochem.

U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is vrij.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411