Online tv kijken? Gemakkelijker dan je denkt! 

Waar een aantal jaren geleden de vaste telefoonverbinding opeens steeds minder populair werd, is er nu een volgende vaste verbinding die steeds minder mensen hebben. Dat is namelijk de verbinding voor tv kijken via de welbekende kabel. Met de komst van internet en allerlei nieuwe devices, is online tv kijken iets geworden wat veel beter aansluit bij het leven van vandaag de dag. Daarnaast zorgt het er ook voor dat er geen onnodige snoeren en draden nodig zijn. Het meest handige is vandaag de dag om tv te kijken via chromecast. Hoe dit werkt en waar je dit kunt doen? Dat lees je in dit blog. Ook geven we tips hoe je het zo snel mogelijk installeert, zelfs wanneer jij niet met het nodige technische talent bent geboren.

Hoe werkt een Chromecast?

Je zult je wellicht afvragen; hoe werkt chromecast dan? Om te weten hoe een Chromecast werkt is het uiteraard goed om eerst te weten wat het is. Een Chromecast is een zogenaamde dongel -ontwikkeld door Google- waarmee je beeld vanaf je telefoon, tablet of computer kunt streamen op je televisie. Bij de oudere varianten doe je dit door de Chromecast te verbinden aan je tv met een HDMI-kabel en deze vervolgens aan je wifi-netwerk te koppelen. De nieuwste varianten zijn de zogenoemde Google Chromecast V3 en de Google Chromecast 4K. Via die laatste variant kun je live televisie kijken via Chromecast zonder dat je zelfs een telefoon, tablet of computer nodig hebt.

Hoe sluit ik een Chromecast aan?

Zeker voor de mensen die niet heel technisch onderlegd zijn kan het lastig klinken, maar het is echt voor iedereen te doen. Je stelt de telefoon in door je telefoon, tablet of laptop met het Wifi-netwerk te verbinden. Hierbij is het belangrijk dat dit hetzelfde netwerk is als waarop je televisie -inclusief Chromecast- is verbonden. Vervolgens gebruik je de Google Home app en klaar is de techniek. Vervolgens zijn er diverse apps die geschikt zijn voor streamen. Het is net wat jouw voorkeuren zijn qua aanbod, welke app voor jou het meest geschikt is. Houd je bijvoorbeeld veel van wielrennen? Dan zijn hier ook aparte apps voor!

Welke Nederlandse apps zijn er?

Veel omroepen en zenders hebben tegenwoordig een eigen app ontwikkeld. Zo is er de NPO app waar je een abonnement voor moet afsluiten, het goedkoopste abonnement is €2,95 per maand. Daarnaast is er NLZIET waar je ook de zenders van RTL en Talpa kunt kijken, naast de publieke zenders van de NPO. Dan is er nog BVN live die je gratis mag gebruiken. Ook zijn er providers die je deze service gratis meegeven, zo is er van T-mobile TV Anywhere. Daarmee krijg je in de hele EU toegang tot een zenderpakket. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de internationale varianten zoals Netflix en Disney+. Je hoeft je dan ook zeker niet te beperken tot één mogelijkheid, er is voor ieder wat wils!

Kortom, online tv kijken gaat je vele voordelen opleveren. Je krijgt een eindeloos aanbod aan zenders en mogelijkheden. Zowel de mogelijkheid om live te kijken, of om later terug te kijken. Pas wel op, want met dit enorme aanbod ga je wel een risico lopen dat je nooit meer wat anders wilt!

