Woest Lochemsebergloop 2024 genieten en afzien onder zomerse omstandigheden.

LOCHEM – Onder uitzonderlijk warme omstandigheden viel zaterdagmiddag het startschot van de Woest Lochemsebergloop. Aan de voet van de klim richting uitkijkpunt de Belvedère vertrokken ruim 330 deelnemers om 1 of 2 ronden van 5 kilometer over de heuvels rondom Lochem te bedwingen.

Op de 5km trok Dennis Brandenburg uit Steenwijk het kleurrijke peloton lopers direct op een lint. Al in de eerste beklimming moest de concurrentie een gaatje laten waarna hij verder alleen op avontuur ging om 20 minuten en 1 seconde later als winnaar de finish te passeren. “Ik twijfelde of ik de laatste klim nog op moest sprinten maar gelukkig was het gat groot genoeg.” Aldus de master die ook alle senioren achter zich liet. Een minuut later finishte Mark groot Bronsvoort als 2e (21:02) kort daarna gevolgd door Rick Harmsen (3e in 21:13).

Bij de dames liet het wedstrijdverloop op de 5km zich anders optekenen, tot 2km liepen Lobke Hendriksen en Winnie Dankers schouder aan schouder, maar door de heuvels en plotseling hoge temperatuur moest Winnie haar meerdere erkennen in Lobke Hendriksen, het nog maar 15 jarige looptalent uit Ruurlo passeerde de finish als eerste in 22:27. In de slotfase werd de tweede plaats nog opgeëist door Marieka op den Dries-Werkmink (2e in 24:09) die een goed opgebouwde race liet zien. Winnie Dankers werd 3e in 24:53.

De 9,5km wedstrijd waarbij het parcours twee keer rondgelopen werd, werd een ware slijtageslag in de kop van de wedstrijd. Bij de eerste doorkomst na 5km liet Rutger Johannink direct al zien dat hij van plan was de wedstrijd naar zijn hand te zetten. Daarachter wikkelde zich een ware strijd af waarbij enkele regionale toplopers zich op de zwaarte van het parcours hadden verkeken en ver naar achteren in de uitslag zakten.

Na 9,5km melde Rutger zich in een nieuw parcours record van 37:19 weer bij de finish. Gevolgd door Johann Hensel (D) in 39:58 en Bart Besselink in 40:27. De winnaar en voormalig parcoursrecordhouder Edwin Wentink moest dit jaar genoegen nemen met een 4e plaats. “Ik had gehoopt op een eindsprint op de laatste berg, maar het gat voor me was als te groot” aldus de Enschedese triatleet.

Bij de dames was er een internationale winnares op de langste afstand van 9,5km. Kathrin Dette uit Münster was ongenaakbaar en was in 47:17 overduidelijk te sterk voor de concurrentie. Het podium werd compleet gemaakt door Claudia Borgijink (2e in 49:04) en Annelies Wesselink (3e in 52:11).

Voor de start van de volwassenen werd er door de jeugd gestreden in de Pikeur Makelaars Kidsrun op een ronde van 1000m rondom de top van de Lochemse berg. Veel verhitte maar trotse gezichten namen vol de glimmende medaille in ontvangst na het passeren van de finish.

De Woest Lochemsebergloop wordt sinds 2023 op een nieuw parcours gehouden dat zich kenmerkt door de start aan de voet van de “berg” en na 3 klimmen over de glooiingen rondom Lochem de finish na een steile klim van 200m a 13,2% bij de iconische uitkijktoren Belvédère. Met ruim 330 deelnemers is het een gezellige run waarbij elke deelnemer de uitdaging met zichzelf en de heuvels aan gaat.

