College vraag raad om nieuwe opdracht verduurzaming sporthallen 

BRONCKHORST – De gemeenteraad besloot in 2021 om de vier gemeentelijke sporthallen te verduurzamen. In de uitwerking van het project bleek dat dit budget niet voldoende is om de vier de hallen volledig te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Het college vraagt daarom de gemeenteraad om de opdracht voor de verduurzaming aan te passen en 1,5 miljoen euro toe te voegen aan het budget. Wanneer de gemeenteraad instemt, zijn de sportaccommodaties voor de komende 25 jaar inzetbaar en dragen zij tegelijkertijd bij aan een duurzame gemeente.

Toekomstbestendig maken sporthallen

Tijdens de uitwerking van het project werd duidelijk dat het nodig is om naast het verduurzamen de sporthallen ook te renoveren. Alleen wanneer dit gezamenlijk wordt aangepakt, kunnen de locaties de komende 25 jaar voorzien in de behoefte van de samenleving. Ook neemt het college het huidige, achterstallige en toekomstige onderhoud mee in het plan. En is er rekening gehouden met hogere bouw- en installatiekosten die in de afgelopen jaren enorm zijn gestegen.

Geplande werkzaamheden aan de sporthallen

Bij akkoord van de gemeenteraad wordt sporthal en Multi Functionele Accommodatie de Kamp in Hengelo verduurzaamd, gerenoveerd en wordt het dak vervangen. Ook sporthal ‘t Jebbink wordt verduurzaamd en gerenoveerd. Voor sporthal het Hooge Wessel in Steenderen kijken we naar oplossingen in samenwerking met het lokale bedrijfsleven. Voor sporthal de Pol in Zelhem is nieuwbouw de enige oplossing om een moderne en energiezuinige accommodatie te realiseren (naar verwachting in de directe omgeving van de huidige sportaccommodatie), die aan de behoeften van de gemeenschap voldoet. Dit vraagt nadere uitwerking in samenspraak met de samenleving. Hier werken we nu in het kader van de sport en leefbaarheidsvisie aan.

Werkzaamheden starten in 2025

De gemeente start, na akkoord van de gemeenteraad, met de werkzaamheden in 2025 met het verduurzamen en renoveren van sporthal de Kamp in Hengelo. Vervolgens worden in overleg de overige hallen aangepakt. Op het moment dat bekend wordt wanneer de werkzaamheden op een locatie van start gaan, start de communicatie hierover met de betrokkenen.