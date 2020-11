25 november: start Orange the world

Oost Gelre: 2 kerken kleuren oranje en programma via social media

OOST GELRE – Oost Gelre zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen! De gemeente sluit zich voor het 2e jaar aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleuren de Sint Werenfriduskerk Zieuwent en de Calixtusbasiliek Groenlo tussen 25 november en 10 december oranje.

Programma via sociale media, met informatie, kunst en een gedicht

Ook op sociale media besteed gemeente Oost Gelre tot 10 december aandacht aan Orange the Word. Door het delen van informatie. En met bijdrages van 3 beeldend kunstenaars uit Oost Gelre: Natasja Scharenborg uit Groenlo, Astrid Vredegoor uit Lichtenvoorde en Cynthia van Wijngaarden uit Zieuwent. Het gaat over de kwetsbare vrouw, de sterke vrouw, de rol van de vrouw in een familie, maar ook over geweld tegen vrouwen. Daarnaast schreef Mark Ebbers uit Groenlo een gedicht speciaal voor Orange the World.

Campagne is belangrijk

Burgemeester Annette Bronsvoort benadrukt het belang van de campagne: “Orange the World, 16 dagen actie tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne is hard nodig, want ook in onze gemeente komt dit helaas voor. Daarom ook mijn dringende oproep: Ben je slachtoffer van geweld? Of komt het in je omgeving voor? Meld het! Want dan kunnen we hulp bieden!” Wethouder Jos Hoenderboom sluit zich hierbij aan: “Intimidatie en geweld tegen vrouwen en meisjes door een partner, een familielid, een bekende, een collega, een klasgenoot of door wie dan ook, is onacceptabel, altijd! Als je slachtoffer bent of je ziet het bij anderen, meld het, dan kunnen wij jou of anderen helpen.”

Oranje kleuren van gebouwen

Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander object door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Internationaal kleurden eerder bijvoorbeeld Times Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen.

Thema 2020: Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd

Het thema van de Orange the World campagne in Nederland dit jaar is "Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd. Momenteel meldt slechts 10% van de vrouwen die met geweld te maken krijgt dit bij een instantie, en zijn vaak al vele geweldsincidenten gebeurd voor dit gebeurt. Gemeente/provincie/organisatie wil helpen het taboe op melden weg te nemen door geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken. Dit is extra belangrijk geworden in deze tijden van coronacrisis, nu berichten van een toename van geweld achter de voordeur en cybergeweld binnenstromen vanuit de hele wereld.