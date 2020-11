Marianum organiseert Goede-Doelen-Weken en zamelt in voor Voedselbank Oost-Achterhoek

GROENLO/LICHTENVOORDE – Marianum organiseert van maandag 7 december tot en met vrijdag 18 december twee Goede-Doelen-Weken waar docenten en leerlingen producten inzamelen voor de Voedselbank Oost-Achterhoek. Hiervoor staan speciale kratten klaar op school in Groenlo en Lichtenvoorde.

Marianum organiseert ieder jaar verschillende goede-doelen-acties voor The Marist Foundation en vorig jaar ook voor Kanjers voor Kanjers. Door de coronamaatregelen konden de geplande activiteiten helaas niet doorgaan. Daarom heeft Marianum gekozen voor een alternatief dat goed uitvoerbaar is, namelijk het inzamelen van producten voor de voedselpakketten van de Voedselbank Oost-Achterhoek.

Marianum heeft een oproep gestuurd naar alle leerlingen en medewerkers. Maar ook ouders zijn van harte welkom om bij te dragen! Hoe meer producten, hoe beter, want volgens de Voedselbank Oost-Achterhoek is het hard nodig!

De hoofdvestiging van de voedselbank Oost-Achterhoek is gevestigd in Lichtenvoorde en heeft in 12 uitgiftepunten in heel Oost-Achterhoek.