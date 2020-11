Zwarte Cross-glossy Harder! Magazine verschijnt landelijk in tijdschriftenschap

Harder! Magazine, de glossy van de bedenkers en makers van de Zwarte Cross, ligt vanaf 15 december in het Nederlandse tijdschriftenschap. Een uitbreiding op het aanbod dat de organisatie achter de Zwarte Cross, De Feestfabriek Alles Komt Goed BV, reeds heeft op het gebied van festivals en digitale kanalen.

Met bijna een miljoen volgers op de online kanalen en festivals waar bij elkaar opgeteld jaarlijks 250.000 mensen gezamenlijk feestvieren, kwam de Feestfabriek Alles Komt Goed BV op het idee om daarnaast een glossy landelijk uit te brengen. Waar printmedia al jaren kampt met teruglopende oplages, stijgt het aantal fanclubleden dat Harder! Magazine ontvangt continu. Van de eerste editie, die begin 2008 uitkwam, werden er 3.100 besteld. Ondertussen is de oplage van het magazine, dat driemaal per jaar vanuit de eigen passie van de organisatie geschreven en vormgegeven wordt, gegroeid naar 23.000. Dat streeft de oplage van menig gerenommeerd tijdschrift voorbij. In deze onzekere tijd vindt de organisatie echter dat niet alleen Harder!-leden, maar heel Nederland wel wat positief nieuws, vrolijke verdieping, humor en een frisse kijk buiten de traditionele hokjes kan gebruiken. Daarom ligt deze glossy voor de vrije denker vanaf 15 december op zeker 1800 locaties in Nederland in de schappen, op fietsafstand voor eenieder in het land.

Van Harder! Magazine is er geen tweede op de wereld

De organisatie werkte hard aan deze 84 pagina’s tellende glossy. Het resultaat is een magazine even uiteenlopend als de festivals: van een interview met voormalig Pinkpop-directeur Jan Smeets tot een snedige column van festivalhuiscolumnist André Manuel. Van een kerstdinerrecept met Nozem Oil als vast ingrediënt naar een hallucinant sprookje over een kroeggevecht tussen een zekere Willem Iezereef en John Leddy. In Harder! lees je interviews over muziek, theater, comedy en sport. Je ontdekt recepten, columns, horoscopen, je krijgt ongevraagd advies en hier en daar ontdek je een advertentie of nieuwsbericht waarvan de echtheid mag worden betwist. Altijd positief, prikkelend en in een vrolijke en onbesuisde tone of voice. Juist in deze onzekere tijd van een pandemie, wil de organisatie de focus leggen op wat wél kan. Zoals het uitbrengen van een landelijk, driemaal per jaar verschijnende glossy. Gijs Jolink, mede-oprichter van de Feestfabriek, vertelt: “Harder! kent geen kaders, heeft vrijheid hoog in het vaandel en is wars van hokjesgeest. Daarom past het blad bij iedere vrije denker met een frisse blik en humor, ongeacht of hij of zij houdt van onze festivals. Je kunt de Harder! cool vinden of niet; er is geen tweede van.”

De glossy Harder! is vanaf 15 december verkrijgbaar in de betere kiosk en boekhandel, voor een adviesprijs van €4,95. Vanaf 15 december vind je op deze pagina een overzicht van alle 1850 verkoopadressen. Leden van Zwarte Cross-fanclub Harder! ontvangen het blad thuis, zoals zij gewend zijn, vanaf 11 december.