50-jarig jubileum voor H.V. Grol

GROENLO – De H.V. Grol is op 6 mei 1971 opgericht en het 50-jarig jubileum stond groot in de agenda genoteerd om te vieren. Doordat Corona roet in het eten gooide, is het jubileum uitgesteld naar 2022. Het feest is er echter niet minder om!

In die 50 jaar heeft de vereniging veel leden gekend; ieder met z’n eigen herinneringen en hoogtepunten. Bij de oprichting is begonnen met welgeteld één herenteam, maar de vereniging groeide snel uit tot een levendige club met veel leden.

Op 6 mei 2022 stond in het sportcafé Den Elshof een receptie gepland. Uit handen van Jitske Schuurmans ontving oprichter Harry Koenderinck het eerste exemplaar van het jubileumboek, waarin 50 verhalen staan opgenomen. Mede-oprichter Gerlo Diepenmaat moest helaas verstek laten gaan, maar zal zijn exemplaar zeker nog ontvangen!

De sport vanaf het eerste uur vanaf de oprichting zag er totaal anders uit dan die heden ten dage doet. Er moest met een zekere creativiteit omgegaan worden met de organisatie van onder andere de trainingen en het bekend maken van de wedstrijdschema’s. De heer Koenderinck denkt er echter met zichtbaar plezier aan terug.

