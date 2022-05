W.H.C. A1 pakt kampioenstitel tegen TVO A1

HENGEVELDE – WHC A1 begon voor de wedstrijd met een peptalk van hun coaches. De meiden waren erg gespannen voor de wedstrijd. Hierdoor kwam het spel wat moeilijk op gang. In het begin ging het redelijk gelijk daarna, wist WHC met een paar mooie aanvallen wel een gaatje te slaan. Er kwamen mooie wissels en opzetjes in voor. Met 16-12 gingen beide teams de rust in.

Daarna begon WHC de 2e helft best sterk. Bij TVO stond de verdediging sterk te verdedigen, waardoor WHC een aantal malen balverlies leed en break-outs tegen kreeg. Uiteindelijk heeft WHC nog met een marge van 5 punten verschil het duel gewonnen. Met deze winst van 28-23 hebben zij de titel binnen weten te slepen en barstte het feest los!!

