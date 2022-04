Achterhoek Pride: website en programma nu online

Bijeenkomst bij Den Diek in Lichtenvoorde

ACHTERHOEK – De website en programma van de eerste Achterhoek Pride staan online! In juni 2022 brengen we mensen samen en gaan we vieren hoe mooi, divers en kleurrijk de Achterhoek is, ongeacht geslacht, gender, geaardheid, afkomst of religie. Het programma is gevarieerd en er komt elke week meer bij. Doe zelf ook mee of geef je op!

Mooie reacties

In december 2021 heeft de organisatie de eerste Achterhoekse Pride maand aangekondigd. Sindsdien zijn er dan ook vele mooie en warme reacties binnengekomen vanuit alle hoeken en lagen in de Achterhoek. Van de politiek, culturele instellingen, sportverenigingen, zorginstellingen, onderwijs tot spontane vrijwilligers die zich melden om te helpen. Een mooi voorbeeld van Achterhoekse noaberschap.

Gevarieerd programma

De organisatie heeft veel ideeën mogen ontvangen. Een aantal ideeën hebben we concreet kunnen maken en staan nu op het programma. Het programma bevat een gevarieerd aanbod en er komt elke week meer bij! Op vaste dagen in juni staan er activiteiten gepland, maar er zijn ook activiteiten en acties die de gehele maand juni duren. Ook werkt de organisatie aan een kleurrijke opening en sluiting van de feestelijke maand. Alles is terug te vinden op de website die tot stand gekomen is dankzij VormFactor Groenlo.

Meedoen!?

Iedereen die de boodschap van de Achterhoek Pride een warm hart toedraagt kan meedoen. Dat kan al heel eenvoudig! Bijvoorbeeld door het ophangen van de Achterhoekse Regenboogvlag in de gehele maand juni of door er aandacht voor te hebben binnen jouw school, organisatie of op het werk tijdens een overleg, nieuwsbrief of bijeenkomst.

Zie jij of jouw organisatie de Achterhoek Pride maand wel zitten en wil jij ook meedoen? Laat dat dan weten! Dat kan door een mail te sturen naar info@achterhoekpride.nl of vul het contactformulier in op de website.

Op donderdag 21 april om 19.30 uur is er een bijeenkomst bij Den Diek in Lichtenvoorde voor geïnteresseerden. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan ook via bovenstaand e-mailadres of website.

