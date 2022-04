OVM steunt lokale maatschappelijke projecten

OVM Onderlinge Verzekeringen (OVM) heeft ook dit jaar weer veel verenigingen en stichtingen blij gemaakt met een financiële bijdrage vanuit ‘de Brandkaste’. Lokale initiatieven profiteren daarvan.

‘De Brandkaste’ werd in 2017 in het leven geroepen. Met het fonds wil OVM maatschappelijke projecten in het werkgebied een impuls geven. Jaarlijks wordt er een bedrag in ‘de Brandkaste’ gestort, afhankelijk van de jaarwinst. Meestal is er een thema aan gekoppeld, maar afgelopen jaar was er een open thema. Alle ideeën waren welkom! Er waren wel veel meer aanmeldingen dan voorgaande jaren. Daarom is er voor een andere aanpak gekozen. Het geldbedrag is verdeeld in kleinere bedragen over meerdere projecten. De ledenraad heeft alle inzendingen zorgvuldig beoordeeld en zo konden onderstaande projecten allemaal beloond worden met een bijdrage.

De stichtingen en verenigingen en hun projecten

Gered Gereedschap Eibergen – Diverse kosten, o.a. verzending gereedschap naar Afrika. Opknappen houten aanbouw werkplaats

Hospice de Lely Winterswijk Diversen

Stichting Transit Oost museumwerkplaats Plaatsen authentieke elementen o.a. locomotief en seinpaal

Vereniging Outdoor Winterswijk Plaatsen nieuwe hindernissen

Stichting reanimatie en AED training Gelre Bijdrage aanschaf reanimatiepop

Smash Neede Aanschaf attributen rolstoeltennis

Dansen voor 55+ Diversen

Hervormde Vrouwen Groep Diepenheim Bijdrage viering 90 jarig bestaan

EHBO vereniging Laren Kosten training vrijwilligers en stop the bleeding setskosten training vrijwilligers en stop the bleeding sets

Voetbalvereniging SVBV Bijdrage aanschaf zonnepanelen

Kamp Wenters Aanschaf tenten

PC en LR de Berkelruiters Bijdrage bodemvlokken en houten omheining

Van der Lugt Stichting Bijdrage accu-project

L.R. de Vestingruiters Bijdrage instructeursopleiding Ponyclub Kids

Stichting de Berkelzomp EHBO en AED training schippers en diversen

Stichting Muziekcentrum Borculo Diversen

WBG Werkgroep Begraafplaats Gelselaar Opknappen container gereedschap

TV het Stedeke Ledverlichting tennisbanen

WBE de Berkelstreek Plaatsen en vervangen wildspiegels

Stichting Dorpsaccomodatie Rietmolen Verduurzamen dmv nieuw warmwaterinstallatie

Museum Boerderij de Wendezoele Onderhoud veiligheid rondom vijver

Stichting Noabers AED Bijdrage aanschaf AED

SC Meddo Inrichten jeugdruimte

Touwtrekvereniging Eibergen (TTV) Nieuw dakleer clubgebouw

Zaal de Eendracht Meddo Verbetering toegankelijkheid zaal de Eendracht

BSO Buitennatuurlijk Organiseren buitenspeelmiddag kinderen Neede-Noordijk

WIJV Winterswijkse IJsvereniging Aanschaf kinderskeelers

Sporthal de Lankhorst Opknappen douches (mengkranen, leiding spoelsysteem)

Vrouwen van Borculo Aanschaf banner

Haarlo’s Belang Multifunctioneel playcourt

Muziekvereniging de Eendracht Haarlo Realiseren film 100 muziek in Haarlo

