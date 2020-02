Achterhoekse gemeenten vormen één front tegen ondermijning

Plan van aanpak leidt tot concrete acties in 2020

OOST GELRE – De acht Achterhoekse gemeenten hebben een plan van aanpak Ondermijning Achterhoek vastgesteld. In dit plan zijn concrete acties benoemd die moeten zorgen dat ondermijning in deze regio geen voet aan de grond krijgt. Burgemeester Annette Bronsvoort, bestuurlijk trekker van de Achterhoekse aanpak, noemt een concreet voorbeeld: “Het gebruik van harddrugs door jongeren neemt toe. Dat is een grote zorg. Daar zetten we het komende jaar fors op in.”

Drugsgebruik jongeren

In de aanpak van drugsgebruik onder jongeren werken veel partijen samen, waaronder het voortgezet onderwijs. Burgemeester Bronsvoort: “Waar de politie zich vooral richt op opsporing is er ook veel inzet op preventie. Een mooi voorbeeld is het programma Leerling Alert. Daarin krijgen leerlingen voorlichting over georganiseerde criminaliteit. Doel is om ze bewust en weerbaar te maken tegen deze vorm van misdaad.”

Rising stars

Rising stars zijn criminele jongeren die klein beginnen, maar snel doorgroeien naar de zware criminaliteit. Deze jongeren verdwijnen vaak uit het zicht van de lokale autoriteiten. “Wij willen meer zicht krijgen op wie dat zijn. Het begint vaak met hand- en spandiensten voor criminelen, zoals het doorverkopen of vervoeren en doorgeven van drugs. We moeten voorkomen dat deze jongeren verder afglijden naar de zware criminaliteit. Of dat ze hun vrienden daarin meeslepen.”

Van buitengebied tot recreatieparken

Dat hennepkwekerijen en drugslabs in het buitengebied worden ontdekt is niet nieuw, weet burgemeester Bronsvoort. “Een boer die het financieel zwaar heeft kan in de verleiding komen zijn schuur te verhuren aan criminelen. Ze realiseren zich vaak niet dat er daarna geen weg terug meer is. Zowel in de preventie als in het toezicht gaan we daar zwaarder op inzetten vanuit een goede samenwerking tussen de acht gemeenten en andere partners zoals Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland dat de politie vertegenwoordigt, brandweer, RIEC, Omgevingsdienst, LTO en natuurlijk inwoners en ondernemers. Dat geldt evengoed voor de bedrijventerreinen en campings of recreatieparken. Eén van de manieren is gezamenlijke controles, die we ook in 2020 gaan houden. Daarnaast organiseren we met PVO Oost-Nederland in de Achterhoek een twintigtal bijeenkomsten voor ondernemers in het kader van bewustwording en meldingsbereidheid.”

Grensoverschrijdende criminaliteit

Criminelen stoppen niet bij een gemeente- of regiogrens. Daarom is het belangrijk dat gemeenten samenwerken. Maar ook de landsgrenzen vormen geen grote drempel meer. In navolging van Enschede en Gronau wil ook de Achterhoek de samenwerking met Duitse grensgemeenten intensiveren. “Dan kun je denken aan het over en weer uitwisselen van informatie over criminelen die actief zijn in het grensgebied. Dit vloeit ook voort uit de Regio Deal, waarin de behoefte wordt uitgesproken om samen met de Duitse buurgemeenten en de “Grenzhoppers” ondermijning aan te pakken.”

Samen een vuist maken

Onlangs presenteerde de provincie Gelderland het Rode Draden beeld. Daarmee zijn de meest voorkomende fenomenen van ondermijning in Gelderland in beeld gebracht. De provincie wil hiermee gemeenten faciliteren in de aanpak van ondermijning, aldus burgemeester Bronsvoort. “De lokale aanpak van ondermijning staat voorop. Maar die versterken we door regionaal goed samen te werken. We vormen één front. Een regionale projectleider coördineert de aanpak en zorgt voor continuïteit en daadkracht. Maar hoe goed we ons best als overheid ook doen, we kunnen niet zonder de inwoners en bedrijven. Van tips en meldingen van verdachte situaties. De bewustwording en alertheid daarvoor mag nog wel wat beter. Publiek-Private Samenwerking is in dat proces een sterk wapen. Preventie is dus een belangrijk onderdeel van dit plan van aanpak. De acht gemeenten zijn daarom gestart met het Keurmerk Veilig Buitengebied. Platform Veilig Ondernemen ondersteunt en adviseert ons in dat traject. Op deze manier zorgen we er met alle belanghebbenden samen voor dat ondermijning in de Achterhoek geen voet aan de grond krijgt.”