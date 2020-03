Alzheimer Cafés afgelast tot 1 juni

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

Bericht is aangepast 26 maart 2020 om 17:20

In verband met de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus van het kabinet dat er geen bijeenkomsten mogen worden georganiseerd tot 1 juni, worden alle geplande Alzheimer Cafés tot die tijd geannuleerd.

De Alzheimer Cafés bieden mensen met dementie en mantelzorgers advies, lotgenotencontact en gezelligheid. Wij beseffen de impact dat ook hier de deuren sluiten voor fysieke ontmoetingen, maar het is helaas niet anders. Intussen wordt samen met de regionale afdelingen gezocht naar creatieve oplossingen voor alternatieve contactmomenten. “Wij laten elkaar niet los, ook als we niet dichtbij kunnen komen”. Online blijven we actief. Kijk op www.alzheimernederland.nl of www.dementie.nl.

Ook kunt u, als u behoefte heeft aan een luisterend oor of advies, gratis bellen naar onze Alzheimer Telefoon. Deze is dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur bereikbaar op 0800-5088.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moeten we onze sociale contacten drastisch inperken. Daarnaast willen we kwetsbare mensen extra beschermen tegen het virus. De overheid verzoekt ons daarom dringend om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. Veel mensen met dementie zijn kwetsbaar en ontvangen nu geen of veel minder bezoek. En dat terwijl ze vaak afhankelijk zijn van het contact met anderen. Wat kunt u doen voor uw buurvrouw, tante, opa, oma of vriend met dementie?

Bel uw buurvrouw, tante, opa, oma of vriend met dementie wat vaker. Zet een telefooncirkel op met familie of vrienden. Zo ontvangt iemand met dementie regelmatig een belletje.

Stuur een vrolijk kaartje (eventueel met foto’s van jezelf of je gezin erop) met een lieve groet.

Biedt aan om boodschappen te doen. Wees proactief en bedenk zelf wat écht nodig is als iemand dat zelf niet meer kan bedenken; brood, zuivel, groenten.

Breng een verwenpakketje bij iemand met dementie in uw buurt; een tijdschrift, enkele zakjes thee, een voorjaarsbloemetje of wat lekkers.

Kan iemand met dementie nog met een mobiele telefoon, tablet of computer overweg? Stuur een appje met gezellige foto’s of gebruik face-time om elkaar te kunnen zien.

Een klein gebaar doet veel en Corona is voorlopig van ons allemaal. En wat voor iemand met Dementie geldt, geldt natuurlijk ook voor de mantelzorger. In deze tijd is aandacht voor elkaar hebben ontzettend belangrijk. We wensen u veel kracht en sterkte.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411

