Annelies Porskamp ontvangt ‘Gouden Veertje’.

GROENLO – Tijdens de 11de van de 11de, de opening van het carnaval, heeft de Zafantenclub, onderdeel van carnavals vereniging De Knunnekes, het jaarlijkse ‘Gouden Veertje’ uitgereikt aan Annelies Porskamp. Het ‘veertje’ is een eerbetoon aan iemand die zich verdienstelijk maakt voor de carnaval maar geen lid is van carnavals vereniging de Knunnekes.

De redenen dat Annelies Porskamp dit jaar het “Gouden Veertje” mocht ontvangen is omdat zij een icoon is voor voetbalvereniging Grol en alle andere sportverenigingen op sportpark Den Elshof. Tevens zet ze het beheer, dat is gevestigd in haar achtertuin, van de fazanten voor de “Zafantenfarm” voort na het overlijden van haar man. “Zij is de echtgenoot van de vorig jaar plotseling overleden oud Stadsprins Henk Porskamp en moeder van Rob en Kees Porskamp. Ze doet ontzettend veel voor de Grolse carnaval. Wij zijn blij dat zij heeft toegezegd om de fazanten te blijven verzorgen en daarmee zorgdragen voor de levering van de prinselijke veren voor het Grolse carnaval”, aldus Tom Rooks, voorzitter van de Fazantenclub.

KAPSTOK-motto

Het KAPSTOK (Knunnekes Activiteiten Promotie Stichting Onder Knunnekesvlag) presenteerde donderavond het motto voor de campagne; ‘Grols carnaval: alle kleuren van de regenboog’. Hiermee wordt verwezen naar de titel ‘Regenbooggemeente’ die de gemeente Oost Gelre sinds enkele maanden draagt.

Door de onzekere tijden werd er dit jaar geen Tröntjesfestival gehouden. In overleg tussen bestuur en organisatie van het festival is besloten om voor één lied te gaan, dat dienst zal doen als campagnelied. Patrick Pos schreef en zingt het ‘Wi-j bunt Grolsen,’ begeleid door Tim Ebbers, Christof Elsinghorst, Henny ten Brinke en Noël Versteegen-Ebbers. Het lied werd deze avond live gepresenteerd en zal binnenkort professioneel opgenomen worden in de studio van Christof Elsinghorst en op Spotify en You Tube verschijnen, voorzien van een clip.

Wi-j bunt Grolsen’ (Tekst en muziek: Patrick Pos)

Wi-j bunt prachtig, wi-j bunt krachtig en onverslaonbaor stark

Bourgondisch van de bieren en van ut harde wark

Van de torens, van de grachte, dee vrèndeluk naor ons lacht

Wi-j bunt strijdbaor, wi-j bunt ene, dat is liefde , dat is kracht

REFREIN:

Wi-j bunt Grolsen en wi-j holt van mekaar

Wi-j bunt Grolsen en wi-j blieft bi-j mekaar

Wi-j bunt passie, wi-j bunt liefde

Wi-j bunt kracht en wi-j bunt lol

Want wi-j bunt Grolsen en wi-j holt van ons Grol

Wi-j bunt Lechtenvoorde, Beltrum en van alles wa’w kunt zeen

Van gedichten op de muure en ook een muur van stene

Wi-j bunt tachtig jaoren oorlog, in museum book en spel

Ut beste in zovölle, zoas zo vake wordt verteld

REFREIN

Wi-j bunt carnaval, tradities, van een buut en van alaaf

Van ut lechtjen an de hemel veur morgen en vandage

Van sv in völle vormen, en de waarden en de normen

Van ut blauw wit, greun en rood, van samen leaven en ook de dood

REFREIN 2x

